iOS Android Технологии

Управляйте смартфоном на расстоянии при помощи этого браслета

Олег

Браслет


В сети появилась информация о выходе необычного браслета. О нем рассказали в NewAtlas.

Речь идет о смарт-браслете, который позволяет управлять электроникой, не касаясь её. Браслет TapXR надевается на запястье и подключается к устройству по Bluetooth — поддерживаются смартфоны и планшеты с iOS, iPadOS и Android, компьютеры и ноутбуки с Windows, macOS и Linux и так далее.

TapXR постоянно считывает движения ваших пальцев при помощи встроенных датчиков движения и акселерометров. Когда аксессуар «обнаруживает», что один из пальцев (или несколько) постукивает по любой поверхности, он передает соответствующую команду на устройство, предварительно расшифровав её в понятный для смартфона или другого девайса вид. Разработчики заявляют 99%-уровень точности распознавания. 



Браслет можно использовать не только для точечного управления интерфейсом, то даже для имитации полноразмерной клавиатуры — печатать одной рукой можно со скоростью 70 слов в минуту. Всего же TapXR может запомнить до 100 кастомных команд, которые задаст пользователь.

Предварительный заказ уже доступен, приобрести браслет можно за 249 долларов США. Ближайшая поставка ожидается в первом квартале 2023 года. 

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
NewAtlas
Cсылки по теме:
Nokia, которую мы никогда не увидим. Узнали старичков?
В России начали выпускать роутеры с процессором «Байкал»
Представлен «безопасный» Simple Phone. Это мечта для параноика
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Как сделать свои стикеры для Telegram прямо со смартфона. Пошаговый гайд
AliExpress нагло завысил все цены. Не спешите с покупками
Как отключить подорожавшие СМС-уведомления в «Сбербанке» и ВТБ
В России обвалилась цена на MacBook Air с чипом M1. Забирайте, пока в наличии!

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу