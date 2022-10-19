Управляйте смартфоном на расстоянии при помощи этого браслета



В сети появилась информация о выходе необычного браслета. О нем рассказали в NewAtlas.



Речь идет о смарт-браслете, который позволяет управлять электроникой, не касаясь её. Браслет TapXR надевается на запястье и подключается к устройству по Bluetooth — поддерживаются смартфоны и планшеты с iOS, iPadOS и Android, компьютеры и ноутбуки с Windows, macOS и Linux и так далее.



TapXR постоянно считывает движения ваших пальцев при помощи встроенных датчиков движения и акселерометров. Когда аксессуар «обнаруживает», что один из пальцев (или несколько) постукивает по любой поверхности, он передает соответствующую команду на устройство, предварительно расшифровав её в понятный для смартфона или другого девайса вид. Разработчики заявляют 99%-уровень точности распознавания.







Браслет можно использовать не только для точечного управления интерфейсом, то даже для имитации полноразмерной клавиатуры — печатать одной рукой можно со скоростью 70 слов в минуту. Всего же TapXR может запомнить до 100 кастомных команд, которые задаст пользователь.



Предварительный заказ уже доступен, приобрести браслет можно за 249 долларов США. Ближайшая поставка ожидается в первом квартале 2023 года.