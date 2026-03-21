Ура, консоли станут вечными! Nintendo заставили переделать Switch 2, а Sony перевыпустить геймпады к PlayStation 5

Японский производитель консолей Nintendo готовит новую версию Nintendo Switch 2 специально для Европы. По данным Nikkei, гаджет получит съёмную батарею, чтобы соответствовать новым требованиям ЕС по «праву на ремонт». Согласно закону, у пользователей должна быть возможность легко заменить аккумулятор в любом устройстве.

Изменения коснутся не только самой консоли, но и контроллеров Joy-Con 2. Их также планируют переделать, чтобы батареи внутри можно было менять вручную. Это уже серьёзный сдвиг, учитывая, что раньше такие компоненты делали максимально закрытыми.Сам закон приняли ещё в 2023 году, и у производителей есть время до 2027 года, чтобы привести устройства в соответствие. Но все решили тянуть до последнего. А вот Nintendo, судя по всему, подготовила обновлённую версию заранее. При этом пока речь идёт только про европейский рынок, поскольку в других регионах таких требований нет.И это, по сути, редчайший случай, когда регулирование реально работает в плюс. Вместо того чтобы выбрасывать устройство из-за убитой батареи, её можно будет просто заменить и продолжить пользоваться консолью ещё несколько лет. Более того, количество поломок из-за собственноручной замены батарей снизиться до 0.Вместе с этим также стало известно, что Sony уже переделывает свои геймпады DualSense для соответствия новому закону. Видимо, PS Portal тоже придётся перевыпускать. Как бы смешно это ни звучало, но от новых законов ЕС не пострадали только Xbox, поскольку у этих консолей изначально съёмные батарейки.К слову, производители смартфонов, ноутбуков, планшетов и другой электроники тоже должны упростить замену батарей в своих гаджетах к 2027 году. Это распространяется и на Apple, и на Samsung, и на Xiaomi, и на все остальные компании, планирующие продавать свои устройства в Европе.