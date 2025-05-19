«Урок цифры» от «Авито» набрал более 1,5 млн посещений





В рамках проекта «Урок цифры» состоялся запуск нового тренажера «Авито» по теме «Антифрод: что это такое, и кто защищает пользователей в интернете». За первые две недели школьники прошли тренажер более 1,5 миллиона раз. Благодаря проекту ученики узнали о технологиях безопасности на цифровых платформах и о том, кто создает эти инструменты. В рамках проекта «Урок цифры» состоялся запуск нового тренажера «Авито» по теме «Антифрод: что это такое, и кто защищает пользователей в интернете». За первые две недели школьники прошли тренажер более 1,5 миллиона раз. Благодаря проекту ученики узнали о технологиях безопасности на цифровых платформах и о том, кто создает эти инструменты. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Цифровая грамотность сегодня становится базовым навыком современного человека. Понимание того, как устроены цифровые технологии и как обезопасить себя в сети, важно закладывать у подрастающего поколения с юного возраста. „Урок цифры“ от компании „Авито“ направлен на повышение уровня информированности школьников о существующих киберугрозах и способах их предотвращения. Полученные знания основ кибергигиены позволят школьникам уверенно чувствовать себя в сети и вовремя распознавать риски, чтобы не допустить утечки личных данных», — отметила директор направления «Кадровый суверенитет» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.

Проект «Урок цифры» реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика», а также нацпроекта «Экономика данных».Специалисты «Авито» также провели открытые уроки в своих родных школах, где рассказали ученикам о том, что такое антифрод и как защищаются пользователи в интернете. Открытые уроки уже прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Казани, Самаре, Саратове, Тамбове, Нижнем Новгороде, Сочи, Рязани, Владимире, Челябинске, Калининграде, Петропавловске-Камчатском и других городах. До 18 июня планируется провести занятия в 35 городах России с участием представителей «Авито», министерств и органов власти в сфере образования и цифровизации.Уроки от «Авито» позволили учащимся 1–11 классов познакомиться с технологиями безопасности на цифровых платформах и попробовать себя в различных ролях антифрод-специалистов: от детективов до ML-инженеров. Школьники получили важные навыки личной безопасности в интернете, научились безопасно общаться и совершать покупки, распознавать манипуляции и противостоять им, а также помогать людям и фондам в интернете.За успешное прохождение заданий ученики получают виртуальные баллы, которые в конце урока могут распределить между фондом помощи бездомным животным «Рэй», фондом помощи детям с расстройствами аутистического спектра «Обнаженные сердца» или направить на приобретение инвентаря для поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Все набранные баллы будут конвертированы «Авито» в реальные средства и направлены в виде пожертвований в организации.Также в поддержку первого сезона в «Уроке цифры» «Авито» запустил конкурс. Среди учащихся, получивших оценку «5+» за прохождение тренажера, будут разыграны гаджеты, билеты на концерт Егора Крида и сертификат на 500 тысяч рублей на путешествие по России. Розыгрыш призов проводится каждое воскресенье в канале «Авито» в Telegram.