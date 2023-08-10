USB-С должен решить главную проблему Lightning, но этого не случится — iPhone 15 вам не поможет

Олег

USB-C


Последние несколько лет пользователи iPhone наперебой просят Apple заменить устаревший порт Lightning на более современный и утилитарный USB-С и после каждой осенней презентации возмущаются, что этого снова не случилось. Однако, если посмотреть глубже, перевод iPhone на USB-С не решает самую важную проблему, связанную с Lightning.

Речь идет об универсальности. Порт USB-С ценится во всем мире за то, что один кабель может подойти для огромного количества задач и девайсов. Это не совсем так, но в целом верно. Но даже если iPhone 15 получит USB-C, пользователи техники Apple не почувствуют облегчения.

Mouse
Фото: IDG

Дело в том, что в линейке девайсов и аксессуаров Apple всё еще остается множество «носителей» Lightning, которые компания не спешит обновлять. Например, линейка AirPods — все модели «яблочных» наушников используют оригинальный порт, и непонятно, когда это изменится. Даже если Apple выпустит AirPods (или хотя бы кейсы) с USB-C, вам придется снова отдавать деньги за них, либо продолжать заряжать свои наушники кабелем Lightning, пока они не «умрут».

Это не всё. Можно вспомнить Magic Mouse, Magic Trackpad, Magic Keyboard, оригинальные чехлы-аккумуляторы Apple, в том числе с MagSafe, зарядка MagSafe Duo, Apple Pencil 1th… Даже после покупки условного iPhone 15 с USB-С избавиться от Lightning-кабелей в своем доме вы не сможете еще очень долго. 

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Комментарии

tellurian
+4913
tellurian
Apple не привыкать заставлять своих пользователей покупать новые кабели и переходники, у них на это отельный пункт.

Много мемов есть на этот счёт.
час назад в 15:59
#
+318
Monder
Кто просит на usb-c перейти наперебой? Плохие кабели, разъём чаще молнии ломается. Гнездо расшатывается. Конечно, ИМХО и личный опыт, который видел.
14 минут назад
#
Andrey Mironov
–4
Andrey Mironov
USB C убивает коннектор питания. Всё шатается со временем. С lighting такого ни разу не происходило. Порт дибильный и медленный но не ломучий
минуту назад
#
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