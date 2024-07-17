Ушла эпоха: Wildberries больше не требует ходить за заказом в пункт выдачи



Популярный маркетплейс Wildberries запустил новый тип доставки заказов. Теперь пользователю необязательно будет идти ПВЗ для его получения.



Wildberries заключил партнерский договор с сетью «Московский постамат». Согласно ему, заказы с маркетплейса теперь могут доставляться в любой из 900 постаматов, расположенных в многоквартирных домах Москвы и на придомовых территориях. Оформить доставку в постамат можно в приложении WB на iOS и Android, доплачивать за это ничего не придется.







Стоит учитывать, что заказ всё равно будет проходить через ближайший к постамату ПВЗ Wildberries. При этом есть большой плюс: в вопросе выдачи заказа клиент не будет ограничен временем работы пункта выдачи, поскольку постамат доступен круглосуточно. Заказать таким способом можно товары из любой категории WB, ограничения будут только весо-габаритные: до 35 х 50 х 45 см и не более 15 кг. В перспективе количество доступных постаматов увеличится до 10 тысяч.