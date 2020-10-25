Ли Гон Хи умер в возрасте 78 лет. Он возглавлял конгломерат Samsung с 1987 года и был самым богатым жителем Южной Кореи с состоянием, которое оценивается в 20,7 миллиарда долларов.
Под руководством Ли Гон Хи компания Samsung превратилась из небольшой корейской компании в корпорацию, которая управляет десятками бизнесов по всему миру. Его наследниками стали вдова и трое сыновей. Если они не договорятся между собой и будут делить его состояние через суд, это может негативно сказаться на Samsung.
«Председатель Ли был настоящими визионером, который превратил Samsung из локального бизнеса в мирового лидера по инновациям и промышленного гиганта», — говорится в некрологе, опубликованном компанией Samsung.
В 2008 году Ли Гон Хи был приговорен к условному сроку по делу об уклонении от уплаты налогов и вышел из состава руководства Samsung. Спустя два года приговор был отменен и он вернулся к управлению компанией, однако в 2014 году перенёс сердечный приступ и фактически не занимался менеджментом. Ли Чжэ Ён, сын Сын Ли Гон Хи, в 2017 году пыл приговорён к пяти годам заключения за дачу взяток чиновникам, связанным с бывшим президентом Южной Кореи Пак Кын Хе. Он вышел на свободу через год и с тех пор фактически руководит Samsung.
Конгломерат Samsung занимается выпуском смартфонов, бытовой техники и другой электроники, военной техники, а также страхованием, строительством, автомобилестроением и другими видами бизнеса.
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