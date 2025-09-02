Условия работы eSIM в России серьезно изменили. Настолько, что пора возвращаться на пластик!

Технология eSIM с каждым годом проникает в разные страны и расширяется по миру. Мобильные операторы постепенно просекают экономию на чипах и пластике и начинают не только предлагать, но и продвигать eSIM. Производители электроники не отстают и встраивают технологию во всё большее количество смартфонов и планшетов.
Что такое eSIMЭто аналог обычной пластиковой сим-карты, который встроен в корпус смартфона и не извлекается из него. В отличие от обычных операторских симок, чип eSIM не привязан к одному номеру телефона или провайдеру, это своего рода «болванка», на которую пользователь может вручную записать электронную версию сим-карты — профиль.
Обычно на одну eSIM помещается сразу несколько профилей, иногда до 10-15 штук. Переключаться между ними можно из настроек смартфона, этот процесс аналогичен перестановке пластиковой симки (вытащил одну, поставил другую), только намного проще, одним касанием тумблера.
Если чип eSIM достаточно продвинутый, смартфон позволяет использовать два профиля одновременно — то есть устройство становится двухсимочным, не имея на борту ни одной пластиковой симки. Это называется Dual eSIM.
Почему eSIM становится популярна?
Пожалуй, амбассадором продвижения технологии в массы можно назвать Apple. Компания встроила eSIM во все модели iPhone в далеком (уже) 2018 году, а с 2021-го ее смартфоны поддерживают Dual eSIM. Более того, с 2019 года все планшеты iPad (в версии Celullar) поддерживают на выбор физическую SIM-карту либо eSIM, а примерно с 2023-го слоты под пластик вовсе пропали из iPad. Все свежие модели поддерживают исключительно eSIM.
Почему технология так популярна? Есть несколько причин:
- Удобно для пользователя. Можно забыть о скрепке для извлечения SIM-лотка, не таскать с собой пластиковые симки и не переживать, что какая-то из них может потеряться и попасть в недобрые руки. Переключать профили гораздо удобнее, а хранить в одном смартфоне можно хоть десяток номеров.
- Экономно для операторов. Выпускать профили eSIM выгоднее, поскольку они буквально ничего не стоят оператору. В отличие от физических SIM-карт, для которых требуется пластиковая основа, SIM-чип, дизайнерское оформление и полиграфия, а также сопровождающую макулатуру, от конверта до документов. Профиль eSIM обычно просто распечатывают на принтере, либо вовсе отправляют на email. А еще продать клиенту eSIM онлайн проще, чем заманить его в салон связи за сим-картой.
- Практично для вендоров. Производитель смартфона получает еще один способ привлечь внимание к своему продукту и выгодно отличить его от конкурентов. А еще в смартфонах вовсе без SIM-слота освобождается место для других компонентов, например, более емкого аккумулятора.
А что в России?Несколько лет подряд всё было очень хорошо и удобно — с начала 2020-х или даже чуть пораньше. Большинство операторов позволяли приобрести eSIM онлайн, не выходя из дома, так что можно было сразу подключить ее и пользоваться номером. Перенести со смартфона на смартфон тоже было нетрудно: удалил профиль со старого устройства, подождал пару минут и отсканировал многоразовый QR-код на новом — всё, можно работать.
Мы неоднократно публиковали гайды по всем этим процедурам. Пожалуй, единственное, в чем российские абоненты были обделены — это нативная функция переноса eSIM со старого iPhone на новый, которая появилась в iOS года три назад. У нас она, к сожалению, так и не заработала.
В остальном же пользоваться eSIM в России было легко и приятно. Пока не наступил 2025-й (а может и немного раньше, точной даты я, увы, не знаю).
Что изменилось в работе eSIM
Профиль для электронной сим-карты всё так же можно купить онлайн у подавляющего большинства российских операторов связи. Для этого достаточно аккаунта «Госуслуг» и пяти минут времени.
Правда, есть один нюанс: для покупателей eSIM на сайте многие операторы навязывают дорогие стартовые тарифы, от которых в салоне связи обычно можно отказаться, поэтому покупка симки онлайн может обойтись вам в 500-1000 рублей. Но это терпимо.
Добавить профиль в смартфон тоже можно без проблем: при покупке на вашу электронную почту отправляется файл с понятными инструкциями и QR-код для загрузки профиля. Почти все операторы называют его многоразовым и говорят, что можно сканировать его от трех до ста раз. Такая формулировка может привести вас к мысли, что в случае необходимости можно перенести профиль между устройствами от трех до ста раз. Но это неправда.
До недавнего времени так оно и было, один QR-код действительно можно было использовать на разных устройствах, предварительно удалив профиль с активного. Но в 2025-м этот алгоритм изменился и «многоразовость» QR-кода стала отчасти фейковой.
Нет, вы действительно можете многократно сканировать один QR, но только с одного и того же устройства. Иными словами, вы больше не можете перенести eSIM с одного устройства на другое с помощью полученного QR-кода. Это условие при покупке eSIM операторы не раскрывают, но оно всё же указано у них в недрах раздела помощи (не каждый смельчак туда доберется, и тем не менее).
Весной мы писали, что это изменение внедрил «Т-мобайл», а недавно я обнаружил то же самое у «Мегафона» и МТС. Операторы не афишировали переход на новую систему, но из разрозненных источников можно понять, что она стала единой сразу для всех провайдеров. Каков вывод? Причиной этому вероятно стали какие-то новые нюансы в законодательстве РФ.
Как пользоваться eSIM в новых реалиях
Получается, теперь клиенту российского оператора связи перенос профиля eSIM недоступен как таковой, этой функции просто не существует. Пояснения на сайтах провайдеров четко гласят: eSIM привязывается к одному устройству. Однако с пластиковой SIM-картой ничего подобного не происходит и вы всё так же можете переставлять ее в любой девайс по своему желанию. Странно, не так ли?
Единственный доступный россиянам в 2025 способ продолжить пользоваться своей eSIM на другом смартфоне или планшете — это перевыпуск SIM-карты. Фактически теперь перенос = перевыпуск, и никак иначе. Напоминаю: пластиковая сим-карта всё так же не требует перевыпуска или замены для перестановки ее в другой девайс.
Перевыпуск SIM — это серьезное мероприятие, для которого требуется подтверждение личности владельца номера. В случае с пластиком без похода в салон связи сделать это невозможно. Профиль eSIM же обычно можно перевыпустить онлайн, но только при одном условии.
Происходит это так. Вы заходите на специальную страницу для перевыпуска SIM на сайте вашего оператора (либо в мобильное приложение), авторизуетесь там через «Госуслуги», проходите несколько шагов с подтверждениями и указанием email, а также получаете и вводите одноразовый СМС-код. Уже догадались, в чем подвох?
Да, если ваша eSIM уже неактивна, то получить на нее СМС с кодом вы не сможете — а значит и перевыпустить тоже. Такое может случиться:
- если между продажей старого устройства и покупкой нового есть временной промежуток, то есть вы не переносите данные напрямую, держа в руках оба девайса,
- при продаже старого смартфона, когда вы сделали сброс данных рядом с покупателем и попросту забыть, что нужно произвести процедуру перевыпуска eSIM
- при переносе eSIM по старой инструкции с удалением профиля, которых очень много в рунете; удалив старый профиль, вы моментально лишаетесь возможности удаленного перевыпуска.
Почему вообще требуется привязывать eSIM к устройству, а физическую симку нет, и зачем нужен СМС-код для перевыпуска, если вы уже подтвердили свою личность с помощью «Госуслуг» — неизвестно. Но именно эти нюансы (вкупе с отменой функции прямого переноса профиля) делает использование eSIM в РФ существенно менее удобным.
Напоминаю: каждый из этих трех пунктов выше не имеет значения, если вы пользуетесь пластиковой SIM-картой. А в случае с eSIM любой из них вынудит вас топать с паспортом в салон связи, даже если он находится в другом регионе (например, для крымчан).
Да, российские пользователи eSIM теперь вынуждены приспосабливаться к новым реалиям. Тогда как в других странах многоразовые QR-коды живут годами и без проблем переносятся между десятками гаджетов подряд.
Вместо итоговНа днях я делал обзор Unisimka, для которого мне нужно было взять несколько профилей eSIM из моего iPhone и Google Pixel, а потом добавить их на «юнисимку». За четыре дня я прошел все круги ада, пока сумел провернуть всё это хотя бы с двумя номерами из пяти имеющихся, в процессе загубив симку «Мегафона». Еще в апреле 2025-го никаких проблем у меня с переносами eSIM не возникало.
Как итог, я всерьез задумался о возвращении на пластиковые SIM-карты российских операторов. Не хочется быть зависимым от случайностей, а также подковерных решений должностных и юридических лиц.