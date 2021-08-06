VPN


Разработчики VPN-сервисов предупреждают о предстоящем росте цен на подписку — при том, что услуги уже серьезно подорожали. Об этом рассказали в издании «КоммерсантЪ».

В частности, журналисты опросили самые популярные в России сервисы VPN и подвели итоги прогнозов, которые они сообщили. Например, Red Shield VPN предсказывает повышение на 10-15%, а Navicon — на 5-12%. Представители этих сервисов говорят, что за последний год ценник уже вырос примерно на 15%. Nord VPN уже подорожал на 5% в долгосрочном тарифе. Популярный в России сервис SurfShark в конце прошлого года поднял тариф аж на 25% — с $1,99 до $2,49 в месяц. «Акула» тоже прогнозирует дальнейший рост цены на свою подписку.

Причин такого всемирного подъема VPN-сервисов несколько.
Во-первых, серьезно выросла аудитория тех стран, в которых проводится активная политика запретов и блокировок. К таким территориям относится России, Китай и некоторые государства бывшего СНГ и ближнего Востока. Пользователи из этих стран вообще являются подавляющей частью аудитории всех VPN-сервисов.
Во-вторых, аналитики продуктов VPN отмечают, что всплеск популярности их сервисы получили в период перехода на удаленную работу из дома.

Стоит отметить, что Россия входит в топ-10 стран, активно использующих VPN-сервисы. Большим стимулом стала масштабная блокировка мессенджера Telegram с 2018-го — именно тогда VPN научились пользоваться большое количество людей. Кроме того, за первое полугодие 2021 года операторы связи фиксируют рост трафика из Европы в Россию и из России в Европу на 68% и 57% соответственно — это как раз тот трафик, который проходит через зарубежные VPN-сервера.

Разработчики VPN говорят, что дорожает также и оборудование для их продуктов — серверные мощности и IT-услуги. Если не углубляться в детали, то прямая причина удорожания всего сегмента — растущий спрос. Ценники будут увеличиваться пропорционально ему. 



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Источник:

КоммерсантЪ КоммерсантЪ

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