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Успейте обновить: Wildberries и «Яндекс Пэй» могут навсегда вылететь из App Store и Google Play
Банковские сервисы компаний появились в санкционном списке.
Великобритания расширила черный список, добавив в него 43 новые российские позиции. Под удар «Управления по осуществлению финансовых ограничений» (OFSI) попали WB-банк и «Яндекс Банк». Соответствующие документы с перечнем запретов можно найти в поиске на сайте ведомства.
Поскольку Apple и Google соблюдают международные санкции, чистка в App Store и Google Play может начаться в ближайшие недели или месяцы. Ситуация для каждого сервиса выглядит следующим образом:
• Wildberries: у маркетплейса нет отдельного банковского софта — все финансовые услуги WB-банка «вшиты» в основное приложение для покупок. Так под угрозой удаления оказалось главное приложение Wildberries. Если его заблокируют, клиентам придется либо переходить на мобильную версию сайта, либо сидеть на старой версии программы без обновлений.
• «Яндекс»: финансовые услуги компании сосредоточены в приложении «Яндекс Пэй». Если санкции обяжут техногигантов заблокировать доступ к софту, Apple и Google незамедлительно удалят его из своих сторов.
Кроме того, под ограничения подпали страховые компании «Росгосстрах» и «Баланс страхование», а также банки «Вятич» и «Еврофинанс Моснарбанк».
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Комментарии ()
Ну пропадут они из гугловского магаза, и чё поменяется? Апэкашка же банальная)
25 минут назад
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