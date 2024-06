Установил и попробовал macOS 15 Sequoia Beta 1. Есть на что посмотреть?

Пару дней назад компания Apple торжественно показала нам свои новые версии ОС образца 2024 года. В их числе — macOS 15, получившая неочевидное название «Секвойя». Кстати, в коде бета-версии найдено подтверждение, что апдейт должен был называться San Francisco, но видимо в последний момент кто-то психанул. В соцсетях уже открылись клубы для избранных, умеющих бегло и без ошибок написать слово Sequoia с первого раза.



Что нового предложит нам эта macOS через четыре месяца? Я установил первую бета-версию для девелоперов на свой MacBook Air 15 на чипе M2, почти сутки листал менюшки и искал amazing. Всё, что смог найти, покажу вам в этом материале.





После апдейта

Что нового в приложениях

Киллер-фича

Вместо итога

Сразу после обновления вы увидите слегка обновленный режим первой настройки. Я обратил внимание, что теперь Mac не спрашивает, хотим ли мы делиться данными аналитики с Apple, а просто ставит перед фактом — никаких галочек, кнопочек, отмен не предусмотрено. Жми «Продолжить» и не отсвечивай, фанат дорогих и стильных ноутбуков. Зато на последнем экране новое приветствие — «Добро пожаловать на Mac!»Система встречает вас новыми «секвойными» обоями — довольно симпатично, динамическое изменение цветов поддерживается. Но это не всё.В подтверждение недавнего инсайда появились еще одни очень необычные обои в стиле старого-доброго Macintosh:Хочу выделить их особо, так как это не просто стильная картинка для олдскулеров. Обои мало того, что динамические, так еще и настраиваемые: вы можете выбрать цветовой акцент полотна из 8 фиксированных цветов, одного адаптивного и смешанного варианта «Спектр». Есть и случайный выбор подложки.Изображение на обоях выполнено в пиксельном стиле и периодически меняется на экране, как будто зуммирует отдельные участки экрана Macintosh. Я моментально залип на этих обоях и даже попытался вытащить их для Sonoma, но пока не нашел, как это сделать.Обои — это хорошо, но нам придется на Mac не только любоваться, но и работу работать. Поехали по изменениям в приложениях.Слегка изменились настройки системы. Инсайдеры пророчили полный редизайн, а на деле Apple всего лишь поменяла местами некоторые пункты: «Аккумулятор» вполне логично (сарказм) решено поместить в блок с подключениями, а второй блок перетрясли вообще весь, так что если вы мышечно привыкли нажимать на определенные строки — это только ваши проблемы. Apple заботится о профилактике Альцгеймера у своих пользователей и стимулирует их мозговую активность после каждого апдейта.Пункт «Пароли» исчез из главного меню и переехал в «Основные», а там разместилась заботливая кнопка «». К нему мы еще вернемся.Apple ID, который на английском лаконично выглядит как Apple Account, по-русски «на отвали» обозвали «Учетная запись Apple». Выглядит громоздко, неудобно, в повседневной речи гораздо удобнее использовать старое либо английское название. Раздел iCloud полностью перерисовали, как и в iOS 18.Идем дальше. В Safari изменилось всплывающее меню действий со страницей. Здесь есть три кнопки: размер текста, найти и настройки сайта. Кратких пересказов и прочих благостей цивилизации нет и будут нескоро — для России нейросетевой пакет пока не завезли.Кстати, да: все фичи, связанные с Apple Intelligence, мы щедро пропускаем, поскольку ни одна из них не работает в России, а некоторые не пришли даже в США, поскольку, по свежей традиции Apple, ожидаются «позже в этом году». А без них система не то, что бы сильно изменилась. Но всё же движемся далее.Небольшая примочка из Windows — при подтаскивании окошка приложения к краю дисплея система предлагает изменить его форму и размер. Это работает, вроде бы даже исправно, окна по умолчанию масштабируются ровно до середины рабочего стола.Оставило положительные впечатления. Пожалуй, выделение паролей в отдельную утилиту действительно было не зря. Здесь они удобно отсортированы по категориям: «Коды» для всех аккаунтов с настроенным 2FA, «Безопасность» со списком скомпрометированных, Wi-Fi — здесь живут пароли от известных макбуку домашних сетей. Появилась также папка «Удаленные», в которой удаленные пароли будут по традиции жить 30 дней, после чего навсегда исчезать из вашей жизни. Лайк, удобно и красиво.Здесь из заметного появилась возможность цветного выделения текста, но почему-то Apple ограничила количество цветов — их всего пять. Наверное, полная палитра с пипеткой будет большим нововведением macOS 16.На сайте заявлена калькуляция прямо в заметке, достаточно поставить знак «равно», но сымитировать математическую задачку из слайда Apple у меня не вышло. Наверное, это часть пакета AI, который мне не положен. Транскрипция аудио идет в ту же корзину (не работает). У меня здесь всё.Пожалуй, главное, что хотелось бы попробовать каждому пользователю Mac — новая функция непрерывности, которая позволяет управлять подключенным айфоном прямо с компьютера, демонстрируя на него содержимое экрана.Спешу расстроить: попробовать не удалось. Я внимательно прочел требования мелким шрифтом, дотошно всё проверил, но, кроме обычного AirPlay, ничего интересного запустить не смог. Сколько бы я не ходил вокруг, не дергал тумблеры и не издавал цыкающие звуки, «Секвойя» осталась неумолима. Не знаю, в чем дело, но есть два предположения.Первое — на моем iPhone установлена iOS 17, а для нового волшебного контроллинга наверняка требуется новая ОС, которую я не ставил и не собираюсь минимум до релиза. На странице, посвященной macOS 15, такого ограничения не предусмотрено. А второе: я прочел, что управление включается с помощью приложения iPhone Mirroring в док-панели macOS, но ни в Dock, ни в списке приложений, ни с помощью Spotlight я этой утилиты в системе не нашел. Возможно, имеет место быть in this year later, хотя на сайте такой пометки нет.На этом этапе было особенно обидно, так как я с самого WWDC предвкушал дистанционное управление айфоном и ответы на уведомления прямо с макбука. Не сложилось, подождем осени.Скриншотом выше напоминаю список Mac и MacBook, которые будут совместимы с macOS 15 Sequoia. Если вашего девайса на нем нет — не расстраивайтесь. Обновление по факту очень минорное, главной его фичей для народа должно было стать дистанционное управление айфоном, а для инвесторов — нейросетевой пакет Apple Intelligence. Ни то, ни другое не работает на данный момент, а в будущем заработает в России лишь частично. А вот обои Macintosh — топ. Уважаю и хочу их себе в macOS Sonoma, на которую и возвращаюсь с легким сердцем прямо сейчас.