ПМЭФ 2024

Установил и попробовал macOS 15 Sequoia Beta 1. Есть на что посмотреть?

Олег

macOS

Пару дней назад компания Apple торжественно показала нам свои новые версии ОС образца 2024 года. В их числе — macOS 15, получившая неочевидное название «Секвойя». Кстати, в коде бета-версии найдено подтверждение, что апдейт должен был называться San Francisco, но видимо в последний момент кто-то психанул. В соцсетях уже открылись клубы для избранных, умеющих бегло и без ошибок написать слово Sequoia с первого раза.

Что нового предложит нам эта macOS через четыре месяца? Я установил первую бета-версию для девелоперов на свой MacBook Air 15 на чипе M2, почти сутки листал менюшки и искал amazing. Всё, что смог найти, покажу вам в этом материале.

После апдейта

Сразу после обновления вы увидите слегка обновленный режим первой настройки. Я обратил внимание, что теперь Mac не спрашивает, хотим ли мы делиться данными аналитики с Apple, а просто ставит перед фактом — никаких галочек, кнопочек, отмен не предусмотрено. Жми «Продолжить» и не отсвечивай, фанат дорогих и стильных ноутбуков. Зато на последнем экране новое приветствие — «Добро пожаловать на Mac!»

macOS 15

macOS 15

Система встречает вас новыми «секвойными» обоями — довольно симпатично, динамическое изменение цветов поддерживается. Но это не всё.

Sequoia

В подтверждение недавнего инсайда появились еще одни очень необычные обои в стиле старого-доброго Macintosh:

Macintosh

Хочу выделить их особо, так как это не просто стильная картинка для олдскулеров. Обои мало того, что динамические, так еще и настраиваемые: вы можете выбрать цветовой акцент полотна из 8 фиксированных цветов, одного адаптивного и смешанного варианта «Спектр». Есть и случайный выбор подложки.

Macintosh

Изображение на обоях выполнено в пиксельном стиле и периодически меняется на экране, как будто зуммирует отдельные участки экрана Macintosh. Я моментально залип на этих обоях и даже попытался вытащить их для Sonoma, но пока не нашел, как это сделать.

Macintosh

Macintosh

Macintosh

Обои — это хорошо, но нам придется на Mac не только любоваться, но и работу работать. Поехали по изменениям в приложениях.

Что нового в приложениях

Слегка изменились настройки системы. Инсайдеры пророчили полный редизайн, а на деле Apple всего лишь поменяла местами некоторые пункты: «Аккумулятор» вполне логично (сарказм) решено поместить в блок с подключениями, а второй блок перетрясли вообще весь, так что если вы мышечно привыкли нажимать на определенные строки — это только ваши проблемы. Apple заботится о профилактике Альцгеймера у своих пользователей и стимулирует их мозговую активность после каждого апдейта.

macOS 15

macOS 15

Пункт «Пароли» исчез из главного меню и переехал в «Основные», а там разместилась заботливая кнопка «Открыть приложение «Пароли»». К нему мы еще вернемся.

macOS 15

Apple ID, который на английском лаконично выглядит как Apple Account, по-русски «на отвали» обозвали «Учетная запись Apple». Выглядит громоздко, неудобно, в повседневной речи гораздо удобнее использовать старое либо английское название. Раздел iCloud полностью перерисовали, как и в iOS 18.

macOS 15

macOS 15

Идем дальше. В Safari изменилось всплывающее меню действий со страницей. Здесь есть три кнопки: размер текста, найти и настройки сайта. Кратких пересказов и прочих благостей цивилизации нет и будут нескоро — для России нейросетевой пакет пока не завезли.

macOS 15

Кстати, да: все фичи, связанные с Apple Intelligence, мы щедро пропускаем, поскольку ни одна из них не работает в России, а некоторые не пришли даже в США, поскольку, по свежей традиции Apple, ожидаются «позже в этом году». А без них система не то, что бы сильно изменилась. Но всё же движемся далее.

macOS 15

Небольшая примочка из Windows — при подтаскивании окошка приложения к краю дисплея система предлагает изменить его форму и размер. Это работает, вроде бы даже исправно, окна по умолчанию масштабируются ровно до середины рабочего стола.

macOS 15

macOS 15

Приложение «Пароли». Оставило положительные впечатления. Пожалуй, выделение паролей в отдельную утилиту действительно было не зря. Здесь они удобно отсортированы по категориям: «Коды» для всех аккаунтов с настроенным 2FA, «Безопасность» со списком скомпрометированных, Wi-Fi — здесь живут пароли от известных макбуку домашних сетей. Появилась также папка «Удаленные», в которой удаленные пароли будут по традиции жить 30 дней, после чего навсегда исчезать из вашей жизни. Лайк, удобно и красиво.

macOS 15

macOS 15

macOS 15

«Заметки». Здесь из заметного появилась возможность цветного выделения текста, но почему-то Apple ограничила количество цветов — их всего пять. Наверное, полная палитра с пипеткой будет большим нововведением macOS 16.

macOS 15

macOS 15

На сайте заявлена калькуляция прямо в заметке, достаточно поставить знак «равно», но сымитировать математическую задачку из слайда Apple у меня не вышло. Наверное, это часть пакета AI, который мне не положен. Транскрипция аудио идет в ту же корзину (не работает). У меня здесь всё.

macOS 15

macOS 15

Киллер-фича

Пожалуй, главное, что хотелось бы попробовать каждому пользователю Mac — новая функция непрерывности, которая позволяет управлять подключенным айфоном прямо с компьютера, демонстрируя на него содержимое экрана.

macOS 15

Спешу расстроить: попробовать не удалось. Я внимательно прочел требования мелким шрифтом, дотошно всё проверил, но, кроме обычного AirPlay, ничего интересного запустить не смог. Сколько бы я не ходил вокруг, не дергал тумблеры и не издавал цыкающие звуки, «Секвойя» осталась неумолима. Не знаю, в чем дело, но есть два предположения.

Первое — на моем iPhone установлена iOS 17, а для нового волшебного контроллинга наверняка требуется новая ОС, которую я не ставил и не собираюсь минимум до релиза. На странице, посвященной macOS 15, такого ограничения не предусмотрено. А второе: я прочел, что управление включается с помощью приложения iPhone Mirroring в док-панели macOS, но ни в Dock, ни в списке приложений, ни с помощью Spotlight я этой утилиты в системе не нашел. Возможно, имеет место быть in this year later, хотя на сайте такой пометки нет.

macOS 15

macOS 15

macOS 15

На этом этапе было особенно обидно, так как я с самого WWDC предвкушал дистанционное управление айфоном и ответы на уведомления прямо с макбука. Не сложилось, подождем осени. 

Вместо итога

macOS 15

Скриншотом выше напоминаю список Mac и MacBook, которые будут совместимы с macOS 15 Sequoia. Если вашего девайса на нем нет — не расстраивайтесь. Обновление по факту очень минорное, главной его фичей для народа должно было стать дистанционное управление айфоном, а для инвесторов — нейросетевой пакет Apple Intelligence. Ни то, ни другое не работает на данный момент, а в будущем заработает в России лишь частично. А вот обои Macintosh — топ. Уважаю и хочу их себе в macOS Sonoma, на которую и возвращаюсь с легким сердцем прямо сейчас. 

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Комментарии

tellurian
+1441
tellurian
Ого, с обновкой Вас. Давно купили?
Вроде про новый 13 писали. Или путаю?
Вчера в 19:40
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Олег Воронин
+2337
Олег Воронин tellurian
Насчет макбука? Благодарю.
Купил Air 15 M2 за неделю до выпуска М3))) ну это было сознательно: М2 был прямо сейчас по хорошей цене, а М3 — в перспективе и минимум полгода по оверпрайсу.
Свой процесс покупки мака и впечатления от перехода с М1 на ютуб-канале у себя рассказал двумя видосами.

Вчера в 19:45
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