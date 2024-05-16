На какие смартфоны можно установить бета-версию Android 15? Полный список моделей

Компания Google обнародовала список смартфонов и планшетов различных производителей, на которых уже сейчас можно опробовать новые возможности Android 15. Эта версия операционной системы в настоящее время проходит бета-тестирование, а её релиз, по слухам, запланирован на середину лета текущего года.
— Google Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Tablet, Fold, 8, 8 Pro
— Iqoo 12
— Vivo X100
— Oppo Find N3
— OnePlus Open, 12
— Nothing Phone (2a)
— Tecno Camon 30 Pro 5G
— Honor Magic 6 Pro, Magic V2
— Realme 12 Pro Plus 5G
— Lenovo Tab Extreme (TB570FU)
— Sharp Aquos Sense8 (SH-M26)
— Xiaomi 14, 13T Pro, Pad 6S Pro 12.4
Самая свежая сборка Android 15 для этих устройств на момент написания новости — Beta 2 (AP31.240426.022), но некоторые производители могут запаздывать и ещё не подготовили её. Также есть региональные ограничения, поскольку ряд вендоров по какой-то причине распространяет тестовые обновления лишь в определённых странах (например, Iqoo в Таиланде, Индонезии и Малайзии, а Vivo в Казахстане, Гонконге, Индии, Малайзии, Тайване и Таиланде.) Ссылки на прошивки с Android 15 и инструкции по установке доступны на сайте Google.
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