Установите iOS 17.1 и iOS 16.7.2 как можно скорее, и вот почему

Олег

iPhone 11


Компания Apple наконец отследила и ликвидировала баг, который позволял отслеживать пользователей. Об этом пишет Digital Trends.

Согласно источнику, ошибка скрывалась в функции скрытия MAC-адреса устройства. Фича появилась еще в iOS 14, но работала неправильно: при обычном использовании MAC действительно подменялся на одноразовый, но в режиме AirPlay айфон всё равно отправлял свой настоящий идентификатор.

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Уязвимость получила номер CVE-2023-42846, и наконец была исправлена в iOS 17.1 и iOS 16.7.2. Устройства под управлением iOS 14 и iOS 15 остаются беззащитными, так как исправлений они не получали. 

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Источник:
Digital Trends
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Комментарии

Максим
+31
Максим
На днях выходила 15.8. В ней разве не исправили?
Сегодня в 14:31
#
Misha Gynin
–74
Misha Gynin
Интересно сколько процентов пользователей iPhone используют режим AirPlay, и сколько из них используют его на старых моделях 🙃
2 часа назад в 15:28
#
+1077
iron-i
Майнгот))
час назад в 16:57
#
–45
oskar
Многим ненужно и половины того, что там есть.
час назад в 17:23
#