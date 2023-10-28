Установите iOS 17.1 и iOS 16.7.2 как можно скорее, и вот почему



Компания Apple наконец отследила и ликвидировала баг, который позволял отслеживать пользователей. Об этом пишет Digital Trends.



Согласно источнику, ошибка скрывалась в функции скрытия MAC-адреса устройства. Фича появилась еще в iOS 14, но работала неправильно: при обычном использовании MAC действительно подменялся на одноразовый, но в режиме AirPlay айфон всё равно отправлял свой настоящий идентификатор.







Уязвимость получила номер CVE-2023-42846, и наконец была исправлена в iOS 17.1 и iOS 16.7.2. Устройства под управлением iOS 14 и iOS 15 остаются беззащитными, так как исправлений они не получали.