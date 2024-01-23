Установите iOS 17.3 как можно скорее, и вот почему

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Компания Apple устранила серьезную системную уязвимость во вчерашних обновлениях для iPhone, iPad и Mac. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, Apple обнаружила и устранила важную дыру в безопасности iOS 17, iPadOS 17 и macOS Sonoma. Ошибка закралась в движок WebKit — с её помощью вредоносный контент может проникнуть в ядро и выполнять произвольный код. Судя по всему, уязвимость активно использовалась хакерами, поэтому всем владельцам устройств Apple рекомендуется установить апдейт как можно скорее.







Помимо этого, в обновлениях iOS 17.3, iPadOS 17.3 и macOS 14.3 устранены несколько более мелких уязвимостей, об использовании которых в реальной жизни пока неизвестно. Ошибки содержались в Neural Engine, ядре, «Почте», Safari и приложении «Команды».