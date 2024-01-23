Установите iOS 17.3 как можно скорее, и вот почему

Олег

iOS 17.3
Фото: MacRumors


Компания Apple устранила серьезную системную уязвимость во вчерашних обновлениях для iPhone, iPad и Mac. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, Apple обнаружила и устранила важную дыру в безопасности iOS 17, iPadOS 17 и macOS Sonoma. Ошибка закралась в движок WebKit — с её помощью вредоносный контент может проникнуть в ядро и выполнять произвольный код. Судя по всему, уязвимость активно использовалась хакерами, поэтому всем владельцам устройств Apple рекомендуется установить апдейт как можно скорее.

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Помимо этого, в обновлениях iOS 17.3, iPadOS 17.3 и macOS 14.3 устранены несколько более мелких уязвимостей, об использовании которых в реальной жизни пока неизвестно. Ошибки содержались в Neural Engine, ядре, «Почте», Safari и приложении «Команды». 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+2801
tellurian
А сколько нового завезли написали ?😂
Сегодня в 17:38
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Seagull
–542
Seagull
Не надо ничего обновлять, если работает стабильно!
час назад в 19:48
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