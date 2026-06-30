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Установите iOS 26.5.2 как можно скорее, и вот почему

Олег


Компания Apple выпустила ряд малозаметных апдейтов, в которых очень хорошо поработала над безопасностью своих ОС. Игнорировать обновления точно не стоит, и вот почему. 

Как указано на странице, посвященной безопасности, Apple устранила как минимум 25 опасных уязвимостей и ошибок в iOS 26.5.2, iPadOS 26.5.2 и macOS 26.5.2. Подробностей о них не раскрывается, но это и хорошо: злоумышленники не узнают, как создать эксплойты для тех, кто еще не обновился. Однако нам известно, что внедренные исправления отвечают за то, чтобы помешать взлому ОС с помощью нейросетей. В понедельник компания сообщила агентству Reuters, что адаптируется к реальности, в которой, учитывая способность искусственного интеллекта ускорять разработку вредоносных хакерских инструментов, ей необходимо сократить время между публикацией обновлений и их предоставлением клиентам. 

Компания Apple всегда рекомендует пользователям iPhone, iPad и Mac обновлять свои устройства и устанавливать новые программные обновления вскоре после их выхода. К слову, все указанные исправления уже включены в ОС 26.6 beta. 
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Источник:
MacRumors
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Комментарии (1)

iProJora
+288
iProJora
У меня от этой версии iOS, SE 2020 стал каким то дёрганым. Одни фризы. Может со временем пройдёт?
3 минуты назад
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