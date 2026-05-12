Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Установите iOS 26.5 как можно скорее, и вот почему

Олег


Компания Apple внесла несколько десятков исправлений в iOS 26.5 и iPadOS 26.5. Об этом пишет MacRumors. 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Согласно источнику, апдейты закрывают более 50 известных уязвимостей системы, который могут быть использованы третьими лицами. Они присутствовали в работе с изображениями, ядре, создании и обработке скриншотов, в приложении «Команды» и Spotlight. Также выявлено и устранено десять уязвимостей браузерного движка WebKit, которые могли привести к доступу к конфиденциальным данным или вызвать сбои в работе.

В macOS Tahoe исправлений еще больше — порядка 70 уязвимостей были найдены и устранены. 
0
Источник:
MacRumors
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Вышло обновление iOS 26.5. Что нового?
Приложение iGuides обновилось в App Store
Не только Air: свежие iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max умирают, и никто не знает почему

Рекомендации

Рекомендации

Установите iOS 26.3 как можно скорее, и вот почему
5 новых функций iPhone 18 Pro, ради которых все побегут его брать
Власти сообщили, кто из жителей РФ первыми получит 5G
Российские пользователи Samsung Galaxy не получат одно из самых желанных нововведений в One UI 8.5

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также