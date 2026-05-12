Установите iOS 26.5 как можно скорее, и вот почему

Компания Apple внесла несколько десятков исправлений в iOS 26.5 и iPadOS 26.5. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, апдейты закрывают более 50 известных уязвимостей системы, который могут быть использованы третьими лицами. Они присутствовали в работе с изображениями, ядре, создании и обработке скриншотов, в приложении «Команды» и Spotlight. Также выявлено и устранено десять уязвимостей браузерного движка WebKit, которые могли привести к доступу к конфиденциальным данным или вызвать сбои в работе.В macOS Tahoe исправлений еще больше — порядка 70 уязвимостей были найдены и устранены.