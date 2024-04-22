Установка приложений в Windows 10 и 11 теперь работает по-новому

Олег

Компания Microsoft представила новый алгоритм установки программ в Windows. Теперь она будет проходить немного быстрее.

Согласно Neowin, изменения коснулись процесса инсталляции приложений, скачиваемых из веб-магазина Microsoft Store. Ранее для установки нужно было сделать минимум три щелчка мышью: один по кнопке на сайте, один в диалоговом окне со ссылкой на скачивание и один в мини-окне магазина. Таким способом компания пресекала деятельность вредоносных скриптов — ценой удобства пользователя.

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Windows

Теперь же в веб-версии Microsoft Store будут скачиваться «автономные установщики», которые сводят к минимуму количество промежуточных диалоговых окон и нажатий. Один загружаемый пакет сможет управлять всеми необходимыми правами, компонентами и загрузками. При этом «веб-установщики» будут работать гораздо быстрее, чем само приложение магазина; более того, один пакет можно будет использовать для установки нескольких приложений сразу. 

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Источник:
Neowin
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