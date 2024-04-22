Установка приложений в Windows 10 и 11 теперь работает по-новому

Компания Microsoft представила новый алгоритм установки программ в Windows. Теперь она будет проходить немного быстрее.



Согласно Neowin, изменения коснулись процесса инсталляции приложений, скачиваемых из веб-магазина Microsoft Store. Ранее для установки нужно было сделать минимум три щелчка мышью: один по кнопке на сайте, один в диалоговом окне со ссылкой на скачивание и один в мини-окне магазина. Таким способом компания пресекала деятельность вредоносных скриптов — ценой удобства пользователя.











Теперь же в веб-версии Microsoft Store будут скачиваться «автономные установщики», которые сводят к минимуму количество промежуточных диалоговых окон и нажатий. Один загружаемый пакет сможет управлять всеми необходимыми правами, компонентами и загрузками. При этом «веб-установщики» будут работать гораздо быстрее, чем само приложение магазина; более того, один пакет можно будет использовать для установки нескольких приложений сразу. Теперь же в веб-версии Microsoft Store будут скачиваться «автономные установщики», которые сводят к минимуму количество промежуточных диалоговых окон и нажатий. Один загружаемый пакет сможет управлять всеми необходимыми правами, компонентами и загрузками. При этом «веб-установщики» будут работать гораздо быстрее, чем само приложение магазина; более того, один пакет можно будет использовать для установки нескольких приложений сразу.