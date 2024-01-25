Устройства Apple массово обновляются без разрешения владельцев. Это какая-то магия!



В сети увеличивается количество жалоб на самопроизвольное обновление компьютеров Mac вопреки воле их владельцев. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, возмущенные пользователи жалуются на Reddit, форуме MacRumors, в X-Twitter и профильной ветке обсуждения сайта Apple. Во всех случаях суть проблемы в следующем. На экране Mac под управлением macOS Ventura появляется оповещение о доступности новой macOS Sonoma. Пользователь отклоняет приглашение, однако позже обнаруживают, что macOS Sonoma всё-таки установилась вопреки их воле. Некоторые «пострадавшие» пишут, что система обновилась даже при отключенном автообновлении в настройках.







Судя по хронологии жалоб, произвольные установки macOS Sonoma стали случаться после 10 января 2024 года. Причина проблемы пока неясна, а сама Apple никак не комментировала ситуацию и еще не ответила на запросы журналистов.