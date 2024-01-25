Устройства Apple массово обновляются без разрешения владельцев. Это какая-то магия!

Олег

macOS


В сети увеличивается количество жалоб на самопроизвольное обновление компьютеров Mac вопреки воле их владельцев. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, возмущенные пользователи жалуются на Reddit, форуме MacRumors, в X-Twitter и профильной ветке обсуждения сайта Apple. Во всех случаях суть проблемы в следующем. На экране Mac под управлением macOS Ventura появляется оповещение о доступности новой macOS Sonoma. Пользователь отклоняет приглашение, однако позже обнаруживают, что macOS Sonoma всё-таки установилась вопреки их воле. Некоторые «пострадавшие» пишут, что система обновилась даже при отключенном автообновлении в настройках.

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Судя по хронологии жалоб, произвольные установки macOS Sonoma стали случаться после 10 января 2024 года. Причина проблемы пока неясна, а сама Apple никак не комментировала ситуацию и еще не ответила на запросы журналистов. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

John Doe
+677
John Doe
Apple когда-нибудь доиграется.
Вчера в 23:16
#
+15
birowa
Откуда такая уверенность, что это политика компании, а не просто баг системе? Раньше принудительных обновлений не было и теперь может просто баг…
час назад в 03:36
#
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