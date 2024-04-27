Устройства Apple по всему миру вылетают из Apple ID и не принимают верный пароль



На девайсах Apple произошел глобальный сбой — аккаунты Apple ID «вылетают», а пользователи не могут зайти обратно. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, проблема широко распространена, а «пострадавшие» активно жалуются в соцсетях. Сбой начался сегодня ночью и продолжается до сих пор: на всех устройствах одного пользователя происходит «вылет» Apple ID, а при попытке войти в него снова с верным паролем система не принимает и требует сбросить его. Судя по всему, после сброса пароля Apple ID функционирует корректно.







Ситуация осложняется для тех, кто ранее включил «Защиту украденных устройств» и в момент сбоя находился за пределами «надежного» местоположения. Причины такого массового глюка пока неясны, но некоторые утверждают, что проблема настигает владельцев нескольких устройств Apple.