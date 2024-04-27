Устройства Apple по всему миру вылетают из Apple ID и не принимают верный пароль

Олег

Apple ID


На девайсах Apple произошел глобальный сбой — аккаунты Apple ID «вылетают», а пользователи не могут зайти обратно. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, проблема широко распространена, а «пострадавшие» активно жалуются в соцсетях. Сбой начался сегодня ночью и продолжается до сих пор: на всех устройствах одного пользователя происходит «вылет» Apple ID, а при попытке войти в него снова с верным паролем система не принимает и требует сбросить его. Судя по всему, после сброса пароля Apple ID функционирует корректно.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Ситуация осложняется для тех, кто ранее включил «Защиту украденных устройств» и в момент сбоя находился за пределами «надежного» местоположения. Причины такого массового глюка пока неясны, но некоторые утверждают, что проблема настигает владельцев нескольких устройств Apple. 

3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
iOS 18 лишится Apple ID
Центробанк раскрыл, как владельцев iPhone разводят на деньги. Просто и эффективно!
Apple начнёт блокировать запчасти из краденных iPhone, чтобы их невозможно было использовать для ремонта

Рекомендации

Рекомендации

Как заменить иконку iOS-приложения «Сбербанка» на классическую
В России появился новый маркетплейс. Пункты выдачи будут рядом с каждым домом
Таксист рассказал, сколько нужно батрачить, чтобы получить подобие средней зарплаты
«Google Карты» станут бесполезны для многих пользователей через считанные дни

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии