Утечка чехлов опровергла самый эффектный слух об iPhone 16 Pro



В сети показали снимки чехлов для еще не вышедших смартфонов линейки iPhone 16. О них пишут в WCCF Tech.



Согласно источнику, фотографиями поделился известный инсайдер Маджин Бу. На них видны пластиковые и силиконовые кейсы для iPhone 16 Pro, причем аналитик обращает внимание, что модуль камер будет еще больше, чем в 15-й линейке.









Фото: Twitter





Фото: Twitter



Однако интересен не только размер элемента, но и его форма. Более ранние инсайды и рендеры предсказывали треугольную форму блока камер, а также размещение объективов в виде спиннера. Судя по фото, модуль камер останется квадратным, и никаких эффектных отклонений в дизайне не случится. Однако интересен не только размер элемента, но и его форма. Более ранние инсайды и рендеры предсказывали треугольную форму блока камер, а также размещение объективов в виде спиннера. Судя по фото, модуль камер останется квадратным, и никаких эффектных отклонений в дизайне не случится.