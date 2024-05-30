Утечка чехлов опровергла самый эффектный слух об iPhone 16 Pro

Олег

Фото: WCCF Tech


В сети показали снимки чехлов для еще не вышедших смартфонов линейки iPhone 16. О них пишут в WCCF Tech.

Согласно источнику, фотографиями поделился известный инсайдер Маджин Бу. На них видны пластиковые и силиконовые кейсы для iPhone 16 Pro, причем аналитик обращает внимание, что модуль камер будет еще больше, чем в 15-й линейке.

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Фото: Twitter
Фото: Twitter

Фото: Twitter
Фото: Twitter

Однако интересен не только размер элемента, но и его форма. Более ранние инсайды и рендеры предсказывали треугольную форму блока камер, а также размещение объективов в виде спиннера. Судя по фото, модуль камер останется квадратным, и никаких эффектных отклонений в дизайне не случится. 

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Источник:
WCCF Tech
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Комментарии

kardigan
+3629
kardigan
А сколько было статей.. и вот опять😆
35 минут назад
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