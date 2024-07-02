Утечка Google Pixel 9 поразила фанатов новым фантастическим цветом. Хотите такой iPhone 16?

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Компания Google готовит к выходу сочно-розовый Pixel 9. Об этом пишет Phone Arena.Согласно источнику, в соцсети X-Twitter появился свежий инсайд от пользователя @hanibioud. Он показал будущий Google Pixel 9 в неожиданном насыщенном розовом цвете и сопроводил ролик подписью, что дилеры в Алжире уже получили новинку. Напомним, что релиз линейки состоится 13 августа.Pixel 9 на видео выглядит невероятно сочно и привлекательно: в отличие от бледных приглушенных цветов iPhone 15, этот смартфон сразу хочется взять в руки и никому не отдавать. Было бы здорово увидеть в линейке iPhone 16 хотя бы одну вариацию такого насыщенно-розового цвета.