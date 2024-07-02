Утечка Google Pixel 9 поразила фанатов новым фантастическим цветом. Хотите такой iPhone 16?

Олег

Компания Google готовит к выходу сочно-розовый Pixel 9. Об этом пишет Phone Arena.

Согласно источнику, в соцсети X-Twitter появился свежий инсайд от пользователя @hanibioud. Он показал будущий Google Pixel 9 в неожиданном насыщенном розовом цвете и сопроводил ролик подписью, что дилеры в Алжире уже получили новинку. Напомним, что релиз линейки состоится 13 августа.

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Pixel 9




Pixel 9 на видео выглядит невероятно сочно и привлекательно: в отличие от бледных приглушенных цветов iPhone 15, этот смартфон сразу хочется взять в руки и никому не отдавать. Было бы здорово увидеть в линейке iPhone 16 хотя бы одну вариацию такого насыщенно-розового цвета. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

+170
Yasha
Ха,на этом фото прям дешевый китаец.Видео в Черноморье цвете пиксели,вот они впечатлили!даже решил подождать с покупкой пиксель 8а)
Сегодня в 09:53
#
+170
Yasha Yasha
Видел в черном*
Оригинал получился интересным 😂
Сегодня в 09:56
#
+4779
Carter_Mayers
OMG, какой-то крокодил, если это правда, то хуже китайцев многих (даже относительно дешёвых) выглядит
Сегодня в 10:48
#
+229
Виктор Пересвет
Только у меня при включении видео сразу приложение вылетает? iPhone 11
Сегодня в 11:10
#
kardigan
+3669
kardigan
Не нажимать!!!! Вылетит , как всегда.
Сегодня в 11:12
#