Утечки про анонсы с WWDC 25: какие прогнозы сбылись, а какие оказались фейком

Сайт MacRumors вспомнил, что прогнозировали аналитики, инсайдеры и журналисты накануне конференции для разработчиков WWDC 25, которую на этой неделе проводит компания Apple. Часть слухов оказались полностью правдивыми, другие подтвердились лишь частично, а некоторые и вовсе оказались несбывшимися домыслами.
Источники Марка Гурмана из Bloomberg предоставили массу точных деталей:
- Новая система наименования операционных систем: iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26, vision OS 26, watchOS 26
- Фирменный дизайн Liquid Glass
- Появление в iPadOS функций, привычных для Mac
- Ключевые обновления приложений «Телефон» и «Сообщения»
- Новые предустановленные приложения Games («Игры») и Preview («Просмотр») в iOS 26
- Живой перевод звонков и текстов
Журналисты 9to5Mac точно предсказали функцию опросов в «Сообщениях» и режим полноэкранной обложки альбома на экране блокировки iPhone.
Не до конца верно
Джон Проссер (YouTube -канал Front Page Tech) угадал тренд на полупрозрачный дизайн в iOS 26 и детали вроде новой «плавающей» панели вкладок внутри приложений. Но ошибся, заявив, что иконки на главном экране станут круглыми.
@MajinBuOfficial верно сообщил о появлении в iPadOS 26 меню в стиле Mac вверху экрана, но ошибся в деталях, предположив, что оно будет показываться только с Magic Keyboard.
Слышали звон...
9to5Mac и MacRumors подняли шумиху вокруг активности с товарным знаком homeOS (возможная ОС для умного дома Apple). Хотя сам бренд существует, ни homeOS, ни соответствующего устройства на WWDC 25 не представили. Возможно, это будущий анонс, но не сейчас.
Вообще мимо
@MajinBuOfficial потерпел фиаско с заявлением, что iOS 26 включит режим Stage Manager для iPhone с портом USB-C. Этой функции не было анонсировано.
Как и прежде, мы видим, что даже лучшие инсайдеры (как Гурман) опираются на информацию, которая может измениться до анонса. Прогнозы о конкретных функциях (типа Stage Manager на iPhone) или сроках выхода непроверенных продуктов (homeOS) чаще всего оказываются неточными.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides