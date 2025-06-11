Утечки про анонсы с WWDC 25: какие прогнозы сбылись, а какие оказались фейком





Сайт MacRumors вспомнил, что прогнозировали аналитики, инсайдеры и журналисты накануне конференции для разработчиков WWDC 25, которую на этой неделе проводит компания Apple. Часть слухов оказались полностью правдивыми, другие подтвердились лишь частично, а некоторые и вовсе оказались несбывшимися домыслами. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Новая система наименования операционных систем: iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26, vision OS 26, watchOS 26

Фирменный дизайн Liquid Glass

Появление в iPadOS функций, привычных для Mac

Ключевые обновления приложений «Телефон» и «Сообщения»

Новые предустановленные приложения Games («Игры») и Preview («Просмотр») в iOS 26

Живой перевод звонков и текстов

Источники Марка Гурмана из Bloomberg предоставили массу точных деталей:Журналисты 9to5Mac точно предсказали функцию опросов в «Сообщениях» и режим полноэкранной обложки альбома на экране блокировки iPhone.Джон Проссер (YouTube -канал Front Page Tech) угадал тренд на полупрозрачный дизайн в iOS 26 и детали вроде новой «плавающей» панели вкладок внутри приложений. Но ошибся, заявив, что иконки на главном экране станут круглыми.@MajinBuOfficial верно сообщил о появлении в iPadOS 26 меню в стиле Mac вверху экрана, но ошибся в деталях, предположив, что оно будет показываться только с Magic Keyboard.9to5Mac и MacRumors подняли шумиху вокруг активности с товарным знаком homeOS (возможная ОС для умного дома Apple). Хотя сам бренд существует, ни homeOS, ни соответствующего устройства на WWDC 25 не представили. Возможно, это будущий анонс, но не сейчас.@MajinBuOfficial потерпел фиаско с заявлением, что iOS 26 включит режим Stage Manager для iPhone с портом USB-C. Этой функции не было анонсировано.Как и прежде, мы видим, что даже лучшие инсайдеры (как Гурман) опираются на информацию, которая может измениться до анонса. Прогнозы о конкретных функциях (типа Stage Manager на iPhone) или сроках выхода непроверенных продуктов (homeOS) чаще всего оказываются неточными.