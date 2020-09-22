checkra1n
Не прошло и недели с момента публичного запуска iOS 14 и iPadOS 14, а команда разработчиков checkra1n выпустила обновление своей утилиты для джейлбрейка под версией 0.11.0 с поддержкой последних версий мобильных операционных систем Apple. Разработчики рассказали об этом в своем твиттере.

Сообщается, что checkra1n 0.11.0 поддерживает устройства на iOS 14 с процессорами A9(X) или более ранними. Разработчики планируют добавить поддержку новых устройств, на которые влияет эксплоит checkm8, в будущем, но это потребует времени и усилий, поскольку Apple усложнила развертывание этой уязвимости в обновленной системе безопасности.

checkra1n

Тем не менее эксплоит checkm8 не может быть устранен, потому что это аппаратная уязвимость. Однако, Apple может усложнить доступ к нему с помощью программных мер. Поэтому на данный момент нет конкретных сроков выхода утилиты checkra1n с поддержкой устройств на процессорах новее, чем A9(X). Несмотря на это, разработчики обозначили, что инструмент для устройств на A10 и A10 (X) должен выйти в ближайшие несколько недель.

Изменения в checkra1n v0.11.0:
  • Поддержка iOS 12.0 - 13.7
  • Поддержка iOS / tvOS 14.0 (A8 (X) -A9 (X) под управлением iOS и iPadOS; поддерживаются все устройства tvOS)
Исправления ошибок
  • Исправлена проблема с поиском патчей ядра пользовательского уровня, которая препятствовала сохранению флагов checkra1n, а также экспорту информации о ядре, используемой разработчиками, в tfp0, что влияло на устройства под управлением iOS 13.6 и выше
  • Теперь приложение может быть запущено из DMG на macOS
  • Demotion теперь работает в Linux
  • Исправлена ​​ошибка -20 для Apple TV 4K путем включения USB на стандартных выходах v1.x
Прочие изменения
  • Частичная поддержка bridgeOS (только CLI)
  • PongoOS была переключена на Darwin ABI
  • Улучшены наборы исправлений для поиска исправлений ядра
  • Улучшенная стратегия загрузки / подключения
  • Патч разблокировки NVRAM (для root)
  • dyld patch
  • Удаление платформы ограничений Mach-o (двоичные файлы iOS теперь могут работать на tvOS / bridgeOS и наоборот)
  • Уменьшен размер сборки checkra1n
  • Удален репортер ошибок macOS

Утилита checkra1n поддерживает следующие устройства на iOS 14:
  • iPhone 6s, 6s Plus и SE
  • iPad 5-го поколения
  • iPad Air 2
  • iPad mini 4
  • iPad Pro 1-го поколения
  • Apple TV 4 и 4K
  • iBridge T2
Следующие устройства должны получить поддержку в ближайшие недели:
  • iPhone 7 и 7 Plus
  • iPad 6-го и 7-го поколения
  • iPod touch 7
  • iPad Pro 2-го поколения
Последнюю версию джейлбрейка checkra1n можно скачать с официального сайта https://checkra.in. В целях безопасности не рекомендуется использовать утилиту из сторонних источников.


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Источник:

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