Не прошло и недели с момента публичного запуска iOS 14 и iPadOS 14, а команда разработчиков checkra1n выпустила обновление своей утилиты для джейлбрейка под версией 0.11.0 с поддержкой последних версий мобильных операционных систем Apple. Разработчики рассказали об этом в своем твиттере.
Сообщается, что checkra1n 0.11.0 поддерживает устройства на iOS 14 с процессорами A9(X) или более ранними. Разработчики планируют добавить поддержку новых устройств, на которые влияет эксплоит checkm8, в будущем, но это потребует времени и усилий, поскольку Apple усложнила развертывание этой уязвимости в обновленной системе безопасности.
Тем не менее эксплоит checkm8 не может быть устранен, потому что это аппаратная уязвимость. Однако, Apple может усложнить доступ к нему с помощью программных мер. Поэтому на данный момент нет конкретных сроков выхода утилиты checkra1n с поддержкой устройств на процессорах новее, чем A9(X). Несмотря на это, разработчики обозначили, что инструмент для устройств на A10 и A10 (X) должен выйти в ближайшие несколько недель.
Изменения в checkra1n v0.11.0:
- Поддержка iOS 12.0 - 13.7
- Поддержка iOS / tvOS 14.0 (A8 (X) -A9 (X) под управлением iOS и iPadOS; поддерживаются все устройства tvOS)
- Исправлена проблема с поиском патчей ядра пользовательского уровня, которая препятствовала сохранению флагов checkra1n, а также экспорту информации о ядре, используемой разработчиками, в tfp0, что влияло на устройства под управлением iOS 13.6 и выше
- Теперь приложение может быть запущено из DMG на macOS
- Demotion теперь работает в Linux
- Исправлена ошибка -20 для Apple TV 4K путем включения USB на стандартных выходах v1.x
- Частичная поддержка bridgeOS (только CLI)
- PongoOS была переключена на Darwin ABI
- Улучшены наборы исправлений для поиска исправлений ядра
- Улучшенная стратегия загрузки / подключения
- Патч разблокировки NVRAM (для root)
- dyld patch
- Удаление платформы ограничений Mach-o (двоичные файлы iOS теперь могут работать на tvOS / bridgeOS и наоборот)
- Уменьшен размер сборки checkra1n
- Удален репортер ошибок macOS
Утилита checkra1n поддерживает следующие устройства на iOS 14:
- iPhone 6s, 6s Plus и SE
- iPad 5-го поколения
- iPad Air 2
- iPad mini 4
- iPad Pro 1-го поколения
- Apple TV 4 и 4K
- iBridge T2
- iPhone 7 и 7 Plus
- iPad 6-го и 7-го поколения
- iPod touch 7
- iPad Pro 2-го поколения
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