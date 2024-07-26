Утверждён новый список приложений для обязательной предустановки

Правительство РФ утвердило перечень категорий российского софта, обязательного для предустановки на смартфоны, планшеты, компьютеры и смарт-телевизоры в 2025 году.
В случае со смартфонами и планшетами производители и продавцы должны обеспечить предустановку платёжной системы Mir Pay, магазина приложений RuStore, «Госуслуг», а также поисковика, навигатора, почтовой службы, соцсетей, голосового помощника и мессенджера. На компьютеры и моноблоки необходимо будет предустанавливать браузер, офисные программы и антивирус, а на телевизоры различные видеосервисы, браузеры и соцсети.
Список конкретных приложений в каждой категории будет утверждён позднее. Закон об обязательной предустановке российского софта действует в РФ с 2021 года. Обычно производители не предустанавливают сами программы, а предусматривают начальный экран при настройке устройства, позволяющий выбрать нужный софт или отказаться от него.
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