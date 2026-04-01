Утюги больше не нужны: Xiaomi выпустила дешёвый отпариватель Mijia Garment Steamer 2 с 6 режимами для разных типов тканей

Китайский производитель всяких полезных гаджетов Xiaomi выпустил новый отпариватель для одежды — Mijia Garment Steamer 2. Модель обеспечивает подачу пара 120 г/мин для удаления стойких складок и предлагает 6 режимов работы.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Оспариватель Mijia Garment Steamer 2 оснащен электромагнитным насосом мощностью 500 кПа для равномерной подачи пара, а дальность распыления составляет до 150 см, что идеально подходит для разглаживания вещей в вертикальном положении. Девайс использует двойную систему нагрева с отдельными бойлерами для основного блока и утюга, производя сухой пар микронного размера, который предотвращает намокание одежды. Нагревается он всего за 65 секунд.Также Xiaomi предусмотрела 6 специальных режимов глажки для распространенных тканей. Они позволяют регулировать температуру в зависимости от типа ткани: хлопок — 145°C, шелк — 110°C, синтетические волокна — 125°C, лен — 160°C, гибридные ткани — 115°C и шерсть — 130°C. Внутри есть датчик NTC для поддержания стабильной температуры и предотвращения повреждения ткани.На нижней части Mijia Garment Steamer 2 расположена 8,75-дюймовая керамическая панель для эффективной и плавной глажки. Резервуар вмещает в себя достаточное количество воды для разглаживания 15 предметов одежды на одной заправке. Среди прочих фич — автоматическое отключение через 8 минут бездействия, цветной дисплей для отображения настроек температуры, ручка для переноски и термостойкая силиконовая подставка.Xiaomi Mijia Garment Steamer 2 поступит в продажу в середине апреля цене 599 юаней (~$86).