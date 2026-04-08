Уведомления от Wildberries будут приходить по-новому после вмешательства ФАС

Олег


Власти РФ провели проверку и выявили нарушение закона в том, как работали уведомления от Wildberries. Об этом пишет ФАС в своем Telegram-канале. 

Согласно источнику, на маркетплейс пожаловался один из пользователей за то, что в интерфейсе нет возможности отключить рекламные push-уведомления. WB предлагает лишь два варианта: получать оповещения о статусе заказов вместе с рекламой, либо не получать никакие. Московское УФАС усмотрело в таком дизайне уведомлений признаки нарушения закона «О защите конкуренции» и выдало предупреждение.

Теперь Wildberries будет исправлять ситуацию, пообещав сделать это «уже в апреле». По результату у пользователей должна появиться возможность разделить информационные и рекламные уведомления и выбрать те, которые они хотят получать. 
Источник:
Telegram
Cсылки по теме:
Wildberries купил три сервиса такси и грузоперевозок. Догадываетесь, зачем?
Власти РФ признали, что iPhone ничего никуда не сливает
Дешёвых товаров от китайцев на Wildberries больше не будет?

Рекомендации

Рекомендации

9 причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro
Это неофициальное приложение YouTube гораздо лучше стандартного. Забирайте и наслаждайтесь!
Просто пушка за 2 тысячи рублей. Вышла камера видеонаблюдения Xiaomi Smart Camera 3 3K с ИИ-отслеживанием
За такие переводы в 2026 году банк заблокирует ваши деньги

