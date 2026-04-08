Уведомления от Wildberries будут приходить по-новому после вмешательства ФАС

Власти РФ провели проверку и выявили нарушение закона в том, как работали уведомления от Wildberries. Об этом пишет ФАС в своем Telegram-канале.

Согласно источнику, на маркетплейс пожаловался один из пользователей за то, что в интерфейсе нет возможности отключить рекламные push-уведомления. WB предлагает лишь два варианта: получать оповещения о статусе заказов вместе с рекламой, либо не получать никакие. Московское УФАС усмотрело в таком дизайне уведомлений признаки нарушения закона «О защите конкуренции» и выдало предупреждение.Теперь Wildberries будет исправлять ситуацию, пообещав сделать это «уже в апреле». По результату у пользователей должна появиться возможность разделить информационные и рекламные уведомления и выбрать те, которые они хотят получать.