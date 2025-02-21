Уверены, что темная тема экономит заряд? Приготовьтесь удивляться

Журналисты BBC провели социальный эксперимент, чтобы проверить, действительно ли темный режим интерфейса помогает снизить расход электроэнергии. Итог неожиданный — всё с точностью до наоборот.

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Сотрудники издания взяли для теста два ноутбука и один стационарный монитор. К экранам по очереди приглашали добровольцев и просили настроить их таким образом, чтобы работать было комфортно. В результате около 80% людей значительно увеличивали яркость там, где был активирован темный режим — а это приводило к резкому повышению расхода энергии.Одновременно с этим экспериментаторы проверили, как меняется потребление энергии в плане быстроты загрузки данных и скорости работы сайта. В обоих случаях разница либо была незначительной, либо отсутствовала вовсе. Итог — темный режим интерфейса может не снижать, а наоборот ускорять разрядку вашего устройства, поскольку вы неосознанно будете увеличивать яркость экрана. С учетом этого исследования стоит задуматься, действительно ли темная тема так безопасна для глаз, как многие считают.