Уверены, что темная тема экономит заряд? Приготовьтесь удивляться

Журналисты BBC провели социальный эксперимент, чтобы проверить, действительно ли темный режим интерфейса помогает снизить расход электроэнергии. Итог неожиданный — всё с точностью до наоборот.
Одновременно с этим экспериментаторы проверили, как меняется потребление энергии в плане быстроты загрузки данных и скорости работы сайта. В обоих случаях разница либо была незначительной, либо отсутствовала вовсе. Итог — темный режим интерфейса может не снижать, а наоборот ускорять разрядку вашего устройства, поскольку вы неосознанно будете увеличивать яркость экрана. С учетом этого исследования стоит задуматься, действительно ли темная тема так безопасна для глаз, как многие считают.