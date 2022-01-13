В большинстве популярных роутеров обнаружена уязвимость — она позволяет удаленно майнить криптовалюты на подключенных к ним устройствах. Об этом рассказали в российском «Коммерсанте».
Согласно источнику, проблему обнаружила американская компания SentinelOne, которая занимается исследованием кибербезопасности и выявлением преступлений в интернете. В отчете сотрудников лаборатории подробно описана уязвимость в оборудовании, которое используется для сборки домашних роутеров популярных брендов. В их числе:
- Netgear
- TP-Link
- Tenda
- EDiMAX
- D-Link
- Western Digital.
Как следствие, злоумышленнику открывается доступ к неограниченному количеству манипуляций: подменять адреса сайтов на поддельные, кража данных cookie и паролей, вставка рекламы на любые посещаемые «жертвой» ресурсы, а также объединение его девайсов в ботнет для массовых DDoS-атак или майнинга на его мощностях.
Согласно SentinalOne, проблема касается примерно 20% пользователей роутеров по всему миру, в том числе и в России. Руководитель «Информзащиты» Ильназ Гатауллин говорит, что в России «ежесекундно происходит огромное количество атак» на частные роутеры. То есть, уязвимости в роутерах реально используются «в дикой природе» и представляют угрозу для их владельцев.
Описанную выше уязвимость способно устранить специальное обновление ПО роутера, однако до сих пор патч выпустил только Netgear.
Ранее мы рассказали о совершенно новом вирусе — он написан для Windows, Linux и macOS. Он действительно опасен.
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