Уже можно гонять по Токио бесплатно: Forza Horizon 6 утекла в сеть за неделю до релиза

Студия Playground Games случайно загрузила в Steam незашифрованные файлы игры Forza Horizon 6 объёмом более 155 ГБ, а энтузиасты моментально получили доступ к ним доступ и выгрузили всё на торренты.

Отмечается, что Forza Horizon 6 отсутствует защита Denuvo, что поспособствовало настолько быстрому сливу. Напомним, официальный релиз игры состоится только 19 мая, а владельцы премиального издания получат ранний доступ 15 мая. Также новинка сразу появится в подписке Xbox Game Pass Ultimate. Но пользователи «зелёных магазинов со 100%-скидками» могут начать играть уже сейчас.Есть вероятность, что в таком виде игра будет периодически вылетать или в ней будут наблюдаться другие проблемы, поскольку обычно крупным проектам требуются патчи первого дня.Ситуация для Playground Games выглядит особенно неприятно, поскольку утечка произошла фактически по вине самой студии, а не из-за взлома или действий инсайдеров.