Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Уже можно гонять по Токио бесплатно: Forza Horizon 6 утекла в сеть за неделю до релиза

Фархад


Студия Playground Games случайно загрузила в Steam незашифрованные файлы игры Forza Horizon 6 объёмом более 155 ГБ, а энтузиасты моментально получили доступ к ним доступ и выгрузили всё на торренты.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Отмечается, что Forza Horizon 6 отсутствует защита Denuvo, что поспособствовало настолько быстрому сливу. Напомним, официальный релиз игры состоится только 19 мая, а владельцы премиального издания получат ранний доступ 15 мая. Также новинка сразу появится в подписке Xbox Game Pass Ultimate. Но пользователи «зелёных магазинов со 100%-скидками» могут начать играть уже сейчас.

Есть вероятность, что в таком виде игра будет периодически вылетать или в ней будут наблюдаться другие проблемы, поскольку обычно крупным проектам требуются патчи первого дня.

Ситуация для Playground Games выглядит особенно неприятно, поскольку утечка произошла фактически по вине самой студии, а не из-за взлома или действий инсайдеров.
2
Источник:
Insider Gaming
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
The Sims, FIFA, GTA и Fortnite могут попасть под запрет в России
Новые «Герои меча и магии» уже в Steam — в России тоже доступно
Обзор игры Replaced: прорывной киберпанк для терпеливых

Рекомендации

Рекомендации

Установите iOS 26.3 как можно скорее, и вот почему
5 новых функций iPhone 18 Pro, ради которых все побегут его брать
Власти сообщили, кто из жителей РФ первыми получит 5G
Российские пользователи Samsung Galaxy не получат одно из самых желанных нововведений в One UI 8.5

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (1)

+29
Slepoy2.0
Просто так ничего не бывает.
2 часа назад в 19:00
#

Читайте также