В России появится новый оператор связи. Он уже у всех на слуху

Маркетплейс Wildberries анонсировал выход на рынок мобильной связи. Он планирует стать виртуальным оператором (MVNO) и выпустить собственные SIM-карты. Этот шаг знаменует очередной этап агрессивной экспансии экосистемы далеко за пределы электронной коммерции.
Для реализации проекта Wildberries ведет активные переговоры с ведущими сотовыми операторами России: «МегаФоном», «ВымпелКомом» (билайн), МТС и t2. Цель — заключить партнёрские соглашения, которые позволят маркетплейсу использовать инфраструктуру одного или нескольких из этих игроков для предоставления услуг связи под своим брендом.
Выход на телеком-рынок открывает Wildberries доступ к огромной базе потенциальных клиентов и новым каналам монетизации (тарифы, роуминг, пакетные предложения). Это усилит конкуренцию в секторе виртуальных операторов и позволит Wildberries стать универсальным провайдером товаров и услуг, чтобы глубже интегрироваться в повседневную жизнь россиян.