В России появится новый оператор связи. Он уже у всех на слуху

Александр


Маркетплейс Wildberries анонсировал выход на рынок мобильной связи. Он планирует стать виртуальным оператором (MVNO) и выпустить собственные SIM-карты. Этот шаг знаменует очередной этап агрессивной экспансии экосистемы далеко за пределы электронной коммерции.

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Запуск телеком-услуг — логичное дополнение к растущему портфелю сервисов Wildberries. Компания уже анонсировала выпуск банковских карт, тестирует продажи недвижимости и создает аналог «Авито». Мобильная связь станет ключевым инфраструктурным элементом, связывающим эти сервисы в единую пользовательскую среду.

Для реализации проекта Wildberries ведет активные переговоры с ведущими сотовыми операторами России: «МегаФоном», «ВымпелКомом» (билайн), МТС и t2. Цель — заключить партнёрские соглашения, которые позволят маркетплейсу использовать инфраструктуру одного или нескольких из этих игроков для предоставления услуг связи под своим брендом.

Выход на телеком-рынок открывает Wildberries доступ к огромной базе потенциальных клиентов и новым каналам монетизации (тарифы, роуминг, пакетные предложения). Это усилит конкуренцию в секторе виртуальных операторов и позволит Wildberries стать универсальным провайдером товаров и услуг, чтобы глубже интегрироваться в повседневную жизнь россиян.
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