Эпопея началась десять дней назад, когда Microsoft выпустила ежемесячное «обновление по вторникам» (Patch Tuesday). Помимо исправлений и улучшений оно принесло и проблемы — пользователи принтеров стали массово жаловаться на то, что компьютер уходит в «Синий экран смерти» (BSOD) при попытке распечатать документ. Проблема усугублялась еще и тем, что этот апдейт устанавливался автоматически и не спрашивал никаких разрешений.
Разумеется, спустя несколько дней Microsoft выпустила исправление — патч KB5001567, который должен был решить все проблемы с печатью. Увы, он не помог, и для некоторых ситуация стала еще печальнее: пользователи стали жаловаться, что принтеры выдают документы без таблиц и вставок, а временами и вовсе полностью залитые черной краской листы.
Microsoft и тут не спасовала и 19 марта выпустила уже второй патч — KB5001649. Однако и тут все оказалось не так гладко, как хотела компания: пользователи массово жалуются на ошибку 0x80070541 при установке, которая говорит о том, что новый апдейт не совместим с тем самым «обновлением по вторникам», с которого и начались проблемы.
Но все же есть способ решить эту проблему: достаточно скачать версию второго патча для вашей системы с официального сайта и установить вручную. После этого ошибки при печати должны уйти. Однако нет никаких гарантий, что не появятся новые.
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