Электронный паспорт

В этом году россияне начнут получать электронные паспорта, которые будут обладать той же юридической силой, что и бумажные удостоверения личности. Пилотный проект должен стартовать с Москвы, а затем начнёт распространяться в других российских регионах.

Информация из электронного паспорта будет дублироваться на пластиковую карту с чипом. Она будет содержать фотографию гражданина, его ФИО, дату и место рождения, подпись, номер удостоверения, а также уникальный QR-код и голографическое изображение владельца. При утрате карты гражданин сможет быстро заблокировать её через мобильное приложение, чтобы ею не воспользовались злоумышленники.

Электронный паспорт

Как сообщило МВД, электронный паспорт обладает криптографической защитой, благодаря которой станет невозможна утечка личных данных. В ближайшие месяцы ведомство проработает правовые и технические механизмы внедрения этого документа. Граждане смогут пользоваться электронным паспортом как обычным, в том числе для совершения сделок и получения как коммерческих, так и государственных услуг. Такой паспорт будет дополнен мобильным приложением с электронной подписью гражданина.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

11 товаров с AliExpress, которым вы удивитесь. Вечно холодная подушка и неостывающий чайник 11 товаров с AliExpress, которым вы удивитесь. Вечно холодная подушка и неостывающий чайник

Итоги года: 5 лучших предфлагманов — от «самого странного iPhone» до «убийцы топов» Итоги года: 5 лучших предфлагманов — от «самого странного iPhone» до «убийцы топов»

Обзор iPhone 12: как жить с острыми краями корпуса и без зарядки? Обзор iPhone 12: как жить с острыми краями корпуса и без зарядки?