В этом году россияне начнут получать электронные паспорта, которые будут обладать той же юридической силой, что и бумажные удостоверения личности. Пилотный проект должен стартовать с Москвы, а затем начнёт распространяться в других российских регионах.
Информация из электронного паспорта будет дублироваться на пластиковую карту с чипом. Она будет содержать фотографию гражданина, его ФИО, дату и место рождения, подпись, номер удостоверения, а также уникальный QR-код и голографическое изображение владельца. При утрате карты гражданин сможет быстро заблокировать её через мобильное приложение, чтобы ею не воспользовались злоумышленники.
Как сообщило МВД, электронный паспорт обладает криптографической защитой, благодаря которой станет невозможна утечка личных данных. В ближайшие месяцы ведомство проработает правовые и технические механизмы внедрения этого документа. Граждане смогут пользоваться электронным паспортом как обычным, в том числе для совершения сделок и получения как коммерческих, так и государственных услуг. Такой паспорт будет дополнен мобильным приложением с электронной подписью гражданина.
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Банки, налоговые и другие.
Итак:
За 12 тыс. рублей доступна информация обо всех пассажирах авиарейса или железнодорожного вагона.
За 10 тыс. рублей — данные о пересечении границы с фотографией на границе.
За 10 тыс. рублей можно проверить, есть ли на то или иное лицо «флажки» на границе (например, что при пересечении границы его должны задержать).
За 15 тыс. рублей можно получить данные камер наблюдения из Москвы и Московской области — из подъезда, около дома и т. п.
За 700-1500 рублей — получить данные кредитной истории человека.
За 2500 рублей — получить детализацию сотовых звонков от мобильного оператора за один день.
За 4500 рублей — получить детализацию с базовыми станциями, то есть географией перемещения.
За 40-45 тыс. рублей доступна услуга «Восстановление сим-карты» — можно подменить сим-карту и таким образом получить возможность принимать смс или совершать/принимать звонки от имени другого человека. Это можно использовать для взлома аккаунтов, привязанных к номеру телефона.
За 10 тыс. рублей предлагают достать логин от интернет-банка.
За 6 тыс. рублей — предоставить полный список сотрудников ООО с их зарплатами.
За 10 тыс.рублей — дать информацию о всех движениях по счету любой компании, ИП или ООО за несколько месяцев.
За 20-30 тыс. рублей — достать любые налоговые декларации любых компаний.
В блоке «эксклюзивные услуги» клиентам предлагают установить личность человека по фото (10 тыс. рублей), найти телефон публичной личности (10 тыс. рублей), установить номер по нику в Telegram (15 тыс. рублей).
За 45 тыс. рублей предлагают оформить на любое третье лицо банковскую карту, симку, электронный кошелек.
Наконец, за сумму от 60 до 180 тыс. рублей в течение 10 дней вам предоставят полное досье на персону и трех его родственников, с учетом информации из всех баз. Также составят аналитическую справку.
Но факт что можно купить все, а ответственности нет :(
Информация стоит гораздо дороже, на порядки, и не так просто даже выйти на людей которые помогут купить ее.
Я это знаю потому что работаю с информацией.
По большому счету продать могут все что угодно, вопрос в достоверности. Обычно это туфта обыкновенная, потому как претензий не предьявить.)
Ещё хорошо бы совместить с загранпаспортом.