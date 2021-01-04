





В этом году россияне начнут получать электронные паспорта, которые будут обладать той же юридической силой, что и бумажные удостоверения личности. Пилотный проект должен стартовать с Москвы, а затем начнёт распространяться в других российских регионах.Информация из электронного паспорта будет дублироваться на пластиковую карту с чипом. Она будет содержать фотографию гражданина, его ФИО, дату и место рождения, подпись, номер удостоверения, а также уникальный QR-код и голографическое изображение владельца. При утрате карты гражданин сможет быстро заблокировать её через мобильное приложение, чтобы ею не воспользовались злоумышленники.Как сообщило МВД, электронный паспорт обладает криптографической защитой, благодаря которой станет невозможна утечка личных данных. В ближайшие месяцы ведомство проработает правовые и технические механизмы внедрения этого документа. Граждане смогут пользоваться электронным паспортом как обычным, в том числе для совершения сделок и получения как коммерческих, так и государственных услуг. Такой паспорт будет дополнен мобильным приложением с электронной подписью гражданина.