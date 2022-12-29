В 2023 году Apple запустит прорывную функцию iOS, о которой все забыли

Поддержка нескольких дисплеев. Новый CarPlay сможет задействовать все дисплеи в автомобиле и выводить на них разную информацию — развлечения, навигацию, приборную панель и многое другое. Apple заверяет, что система будет адаптирована под каждый конкретный автомобиль.

Интеграция с приборной панелью. Подключенный к медиасистеме авто iPhone больше не будет видеоплеером и навигатором: теперь CarPlay сможет интегрироваться прямо в электронную приборную панель с отображением спидометра, тахометра, одометра, уровня топлива и температуры двигателя и так далее. Водители смогут выбирать дизайн и компоновку панели.

Климат-контроль. Еще одна функция, которая будет интегрирована в CarPlay. Централизованный доступ к климат-контролю позволит с легкостью регулировать температуру воздуха, подогрева сидений и руля, скорость вентилятора и так далее.

Виджеты. После внедрения виджетов в iOS и iPadOS Apple приносит их и в CarPlay. Они очень похожи на «айфоновские» и будут отображать погоду, напоминания, распорядок дня, навигацию и многое другое.

FM-радио. Оно возвращается! Будущая версия CarPlay будет включать в себя совершенно новое приложение «Радио», которое будет интегрироваться со встроенным в авто радиоприемником.

Летом 2022 года компания Apple провела ежегодную конференцию WWDC 2022, на которой показала фанатам будущие iOS, iPadOS и macOS. Одной из отложенных фишек iOS 16 стал кардинально переработанный CarPlay. С помощью MacRumors мы собрали пять ключевых особенностей будущей медиа-системы для автомобилей от Apple.По заявлению Apple, новый CarPlay увидит свет в конце 2023 года. Поскольку это обновление стало очень масштабным, его невозможно совершить простым апдейтом iOS — требуется особое оснащение самого авто. Поэтому система будет доступна на новых машинах Audi, Toyota, Honda, Jaguar, Land Rover, Mersedes-Benz, Nissan, Porshe, Volvo и других брендов.