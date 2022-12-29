CarPlay Apple iOS iPhone

В 2023 году Apple запустит прорывную функцию iOS, о которой все забыли

Олег
CarPlay

Летом 2022 года компания Apple провела ежегодную конференцию WWDC 2022, на которой показала фанатам будущие iOS, iPadOS и macOS. Одной из отложенных фишек iOS 16 стал кардинально переработанный CarPlay. С помощью MacRumors мы собрали пять ключевых особенностей будущей медиа-системы для автомобилей от Apple.

  • Поддержка нескольких дисплеев. Новый CarPlay сможет задействовать все дисплеи в автомобиле и выводить на них разную информацию — развлечения, навигацию, приборную панель и многое другое. Apple заверяет, что система будет адаптирована под каждый конкретный автомобиль. 
CarPlay
  • Интеграция с приборной панелью. Подключенный к медиасистеме авто iPhone больше не будет видеоплеером и навигатором: теперь CarPlay сможет интегрироваться прямо в электронную приборную панель с отображением спидометра, тахометра, одометра, уровня топлива и температуры двигателя и так далее. Водители смогут выбирать дизайн и компоновку панели. 
CarPlay
  • Климат-контроль. Еще одна функция, которая будет интегрирована в CarPlay. Централизованный доступ к климат-контролю позволит с легкостью регулировать температуру воздуха, подогрева сидений и руля, скорость вентилятора и так далее. 
CarPlay
  • Виджеты. После внедрения виджетов в iOS и iPadOS Apple приносит их и в CarPlay. Они очень похожи на «айфоновские» и будут отображать погоду, напоминания, распорядок дня, навигацию и многое другое. 
CarPlay
  • FM-радио. Оно возвращается! Будущая версия CarPlay будет включать в себя совершенно новое приложение «Радио», которое будет интегрироваться со встроенным в авто радиоприемником.
CarPlay

По заявлению Apple, новый CarPlay увидит свет в конце 2023 года. Поскольку это обновление стало очень масштабным, его невозможно совершить простым апдейтом iOS — требуется особое оснащение самого авто. Поэтому система будет доступна на новых машинах Audi, Toyota, Honda, Jaguar, Land Rover, Mersedes-Benz, Nissan, Porshe, Volvo и других брендов. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+516
Paspartu
Подожду пока на самокат выпустят
2 часа назад в 10:11
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