В 2026 году выйдут три Ultra-девайса Apple — один лучше другого

Компания Apple готовит три флагманских новинки к релизу в текущем году. Об этом пишет MacRumors. 

Согласно источнику, инсайдер Марк Гурман описал 2026 год у Apple как «более значительный сдвиг» в сторону дорогих устройств Ultra. До конца года должны выйти минимум три: 

  1. iPhone Ultra — первый складной айфон в истории с ценником около $2000, который «затмит собой всю остальную линейку»
  2. AirPods Ultra — наушники внутриканального типа получат встроенные камеры компьютерного зрения для взаимодействия с Apple Intelligence и будут дороже чем AirPods Pro 
  3. Macbook Ultra — ультимативный ноутбук с сенсорным OLED-дисплеем на 20% дороже текущих Macbook Pro с M5 Pro и M5 Max, который займет место выше, а не заменит их. 

При этом источники сообщают, что Apple «может не использовать бренд Ultra для всех своих устройств» — например, этот шильдик был отвергнут командой для названия Studio Display XDR. Ожидается, что в будущем линейку Ultra пополнят складной iPad и супермощный iMac большой диагонали. 
