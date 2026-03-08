В 2026 году выйдут три Ultra-девайса Apple — один лучше другого

Компания Apple готовит три флагманских новинки к релизу в текущем году. Об этом пишет MacRumors.
- iPhone Ultra — первый складной айфон в истории с ценником около $2000, который «затмит собой всю остальную линейку»
- AirPods Ultra — наушники внутриканального типа получат встроенные камеры компьютерного зрения для взаимодействия с Apple Intelligence и будут дороже чем AirPods Pro
- Macbook Ultra — ультимативный ноутбук с сенсорным OLED-дисплеем на 20% дороже текущих Macbook Pro с M5 Pro и M5 Max, который займет место выше, а не заменит их.
При этом источники сообщают, что Apple «может не использовать бренд Ultra для всех своих устройств» — например, этот шильдик был отвергнут командой для названия Studio Display XDR. Ожидается, что в будущем линейку Ultra пополнят складной iPad и супермощный iMac большой диагонали.