В 2026 году выйдут три Ultra-девайса Apple — один лучше другого





Компания Apple готовит три флагманских новинки к релизу в текущем году. Об этом пишет MacRumors. Компания Apple готовит три флагманских новинки к релизу в текущем году. Об этом пишет MacRumors. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

iPhone Ultra — первый складной айфон в истории с ценником около $2000, который «затмит собой всю остальную линейку» AirPods Ultra — наушники внутриканального типа получат встроенные камеры компьютерного зрения для взаимодействия с Apple Intelligence и будут дороже чем AirPods Pro Macbook Ultra — ультимативный ноутбук с сенсорным OLED-дисплеем на 20% дороже текущих Macbook Pro с M5 Pro и M5 Max, который займет место выше, а не заменит их.

Согласно источнику, инсайдер Марк Гурман описал 2026 год у Apple как «более значительный сдвиг» в сторону дорогих устройств Ultra. До конца года должны выйти минимум три:При этом источники сообщают, что Apple «может не использовать бренд Ultra для всех своих устройств» — например, этот шильдик был отвергнут командой для названия Studio Display XDR. Ожидается, что в будущем линейку Ultra пополнят складной iPad и супермощный iMac большой диагонали.