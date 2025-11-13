В 2ГИС появились 3D-схемы станций метро Москвы







Картографический сервис 2ГИС первым в России добавил 3D-схемы станций метро, охватывающие более 50 станций внутри Кольцевой линии. Пользователи теперь могут увидеть расположение платформ, эскалаторов, выходов и переходов, что позволяет заранее продумать маршрут и сэкономить время при поездках по столице.

Новая функция создавалась для тех, кто не знаком с конкретной станцией и хочет лучше ориентироваться в подземке. 3D-схемы показывают полный путь — от входа в метро до выхода на улицу, включая турникеты, кассы, банкоматы, зарядные станции и даже модели поездов. Такой уровень детализации помогает избавиться от путаницы и быстрее находить нужные направления внутри сложных станций.Ознакомиться со схемами можно в карточке станции или входа, где появилась кнопка «Схема станции». Сейчас функция доступна на iOS, Android и сайте 2gis.ru, а в будущем сервис планирует добавить 3D-визуализацию станций метро и в других городах России.