В 2ГИС появился ИИ-помощник. Что он умеет?





Картографический сервис 2ГИС начал тестирование новой функции — записи на услуги с помощью встроенного ИИ-помощника. Функция доступна ограниченному кругу пользователей, не более чем 10% аудитории на iOS. Искусственный интеллект призван автоматизировать процесс бронирования, самостоятельно подбирая подходящий набор услуг, удобное время и специалиста.

Для использования функции необходимо выбрать организацию в соответствующем разделе, например, «Красота». В настоящее время доступна запись в парикмахерские, студии маникюра, массажные салоны и подобные заведения. После выбора пользователь попадает в чат с ИИ-ассистентом, который уточняет детали: предпочтительную дату, время, пожелания к мастеру. На основе ответов помощник оформляет запись, а пользователю остаётся только её подтвердить.Параллельно в Новосибирске тестируется альтернативный сценарий взаимодействия: пользователь заранее указывает свои предпочтения, а искусственный интеллект подбирает подходящий салон красоты или другую организацию, которая соответствует заданным критериям.В ближайшие месяцы возможность записи на услуги планируется сделать доступным для всех пользователей 2ГИС как на iOS, так и на Android. Разработчики также намерены расширить спектр услуг: в перспективе с помощью ИИ можно будет записываться в автосервисы и другие типы организаций. В будущем помощник сможет не только бронировать время, но и самостоятельно уточнять детали у компаний по телефону, избавляя пользователя от необходимости звонить или искать информацию на сторонних сайтах.