В AdRiver появился отчет Brand Safety для рекламодателей

Система управления и аудита интернет-рекламы AdRiver представила новый продукт для рекламодателей — отчет Brand Safety. Он помогает анализировать  безопасность контентного окружения при размещении рекламы брендов.

Brand Safety — международно признанная метрика верификации. Она включает набор категорий и позволяет оценивать, насколько содержание страниц сайтов подходит тому или иному рекламодателю.

В отчете AdRiver представлена детализированная статистика по 13 категориям. Также  рекламодатели могут добавлять собственные параметры brand suitability — нежелательный контекст для бренда. Дополнительно новый инструмент позволяет анализировать данные не только по доменам, но и по конечным URL-адресам размещений.

Brand Safety отчет дополняет уже существующие отчеты и дашборды по верификации и обеспечивает комплексное представление о среде показа рекламы. Инструмент  доступен по заявке через клиентский сервис AdRiver.
