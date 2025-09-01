В AdRiver появился отчет Brand Safety для рекламодателей





Система управления и аудита интернет-рекламы AdRiver представила новый продукт для рекламодателей — отчет Brand Safety. Он помогает анализировать безопасность контентного окружения при размещении рекламы брендов.

Brand Safety — международно признанная метрика верификации. Она включает набор категорий и позволяет оценивать, насколько содержание страниц сайтов подходит тому или иному рекламодателю.В отчете AdRiver представлена детализированная статистика по 13 категориям. Также рекламодатели могут добавлять собственные параметры brand suitability — нежелательный контекст для бренда. Дополнительно новый инструмент позволяет анализировать данные не только по доменам, но и по конечным URL-адресам размещений.Brand Safety отчет дополняет уже существующие отчеты и дашборды по верификации и обеспечивает комплексное представление о среде показа рекламы. Инструмент доступен по заявке через клиентский сервис AdRiver.