Компания Google добавляет в Android 11 множество нововведений, но не все изменения, вносимые в операционную систему, понравятся пользователям. Как заметил сайт Android Police в официальном трекере багов, в Android 11 будет ограничена возможность запуска сторонних приложений камеры в некоторых сценариях.
Когда какому-либо приложению потребуется использовать камеру, оно будет запускать дефолтное приложение камеры, предустановленное на смартфоне. Сторонней камерой воспользоваться не получится. В некоторые приложения (например, AliExpress, Instagram и Twitter) встроен собственный компонент камеры — в них будет задействован именно он.
Впрочем, Google сохранит возможность запуска сторонней камеры на заблокированном смартфоне. На некоторых устройствах можно быстро запускать камеру двойным нажатием на кнопку питание — в этом смысле ничего не поменяется.
Это изменение затрагивает «чистый» Android, однако есть вероятность, что производители смогут снять это ограничение в собственных модификациях Android 11. Станут ли они это делать, зависит только от их желания.
Google поясняет, что ограничение вводится для обеспечения безопасности пользователей. По всей видимости, некоторые приложения камеры несанкционированно получали доступ к конфиденциальной информации и оправляли её своим разработчикам.
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