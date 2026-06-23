В Android 17 есть скрытая функция для меломанов. Она мощно прокачивает звук

Компания Google по-тихому добавила в Android 17 поддержку современного аудиокодека LHDC v5, который способен заметно повысить качество беспроводного звучания.
Пользователи Pixel заметили, что после установки Android 17 смартфоны получили поддержку кодека LHDC v5 — одного из самых продвинутых стандартов передачи аудио по Bluetooth. Чем он так примечателен и что вообще такое этот LHDC — мы рассказывали тут. Ранее владельцам устройств Google приходилось использовать LDAC, AAC или SBC даже при наличии совместимых наушников.
Поддержка LHDC v5 открывает возможность передавать музыку с более высоким битрейтом и меньшими потерями качества. Особенно полезным нововведение окажется для владельцев популярных моделей наушников от Nothing и OnePlus, которые уже поддерживают этот стандарт.
Для активации функции в некоторых случаях потребуется вручную выбрать LHDC v5 через меню разработчика: «Настройки» > «Система» > «Параметры разработчика» > «Аудиокодеки Bluetooth». Также на совместимых наушниках может понадобиться включение режима Hi-Res Audio через фирменное приложение производителя.