В Android наконец изменят функцию, которая бесит владельцев смартфонов много лет

Олег

Android


Компания Google готовит небольшое, но очень нужное нововведение для Android. Об этом пишет 9to5Google.

Согласно источнику, речь идет о бета-версиях Android 13 QPR3 и Android 14. Эксперты обнаружили в коде этих сборок изменение, которое напрашивалось уже очень давно: пользователю наконец разрешат разделять уровень громкости звонка и уведомлений.

Android

До сих пор в «чистом» Android 13 и более старых версий в настройках можно найти лишь четыре ползунка громкости: медиа, разговор, будильник и совмещенный для вызовов и уведомлений. Однако в современном мире звонки уходят в прошлое, уступая уведомлениям из соцсетей и мессенджеров; в связи с этим многие пользователи просили Google разделить регулировку громкости звонка и уведомлений. Отсутствие такой возможности может очень раздражать, если вы не хотите вздрагивать от громкой мелодии звонка, но при этом пропускать входящие push тоже нежелательно. 

Теперь Google заявила, что «запрошенная функция» будет доступна в будущей сборке», правда не уточнила, в какой именно. Поскольку нововведение найдено и в 13, и в 14 версиях Android, кажется логичным, что оно появится в релизе их обеих. Функция настолько необходима, что некоторые вендоры уже реализовали её в оболочках своих смартфонов. 

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Источник:
9to5Google
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Комментарии

+367
ubivec78
ЛУЧШЕ БЫ СДЕЛАЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКЛЮЧАТЬ НАДОЕДЛИВЫЕ ОПОВЕЩЕНИЯ О ДОЛГОМ НАХОЖДЕНИИ В НАУШНИКАХ.
30 апреля 2023 в 17:03
#
–292
xtcxtc
че за чушь все это разделено и работает еще с 9 ведра))
Вчера в 21:58
#
–292
xtcxtc
через службы скрытых приложений легко отключается
Вчера в 21:59
#
0
Lo-Fi Squirrel
Гугл пиксель, на котором "голый" андроид и имеет это с коробки — я для вас шутка какая-то?!
Вчера в 23:20
#
–1
Foxy Fox Lo-Fi Squirrel
Значит новость пшик. Нас жестоко налюбили. А ещё меня бесит на этом сайте озвор atomic fart. Ведь игра кал.
Сегодня в 14:28
#
–5
Евгений Х
На самсунгах это уже с незапамятных времен существует
Сегодня в 01:30
#
Tigrolik
+571
Tigrolik
Зачем?
Сегодня в 05:43
#
0
NecroMagik
Что? А разве этой настройки не было? На Окси изменение громкости уведомлений была ещё на 12 версии вроде
Сегодня в 09:48
#
–1
Foxy Fox
А разве этой функции нет уже лет 10 или это привилегия китайфонов? К тому же лучше б пофиксили блютуз, когда телефон пытается минуту найти отсутствующие устройства и не хочет переключаться на иные
Сегодня в 14:26
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