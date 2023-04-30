В Android наконец изменят функцию, которая бесит владельцев смартфонов много лет

Компания Google готовит небольшое, но очень нужное нововведение для Android. Об этом пишет 9to5Google.Согласно источнику, речь идет о бета-версиях Android 13 QPR3 и Android 14. Эксперты обнаружили в коде этих сборок изменение, которое напрашивалось уже очень давно: пользователю наконец разрешат разделять уровень громкости звонка и уведомлений.До сих пор в «чистом» Android 13 и более старых версий в настройках можно найти лишь четыре ползунка громкости: медиа, разговор, будильник и совмещенный для вызовов и уведомлений. Однако в современном мире звонки уходят в прошлое, уступая уведомлениям из соцсетей и мессенджеров; в связи с этим многие пользователи просили Google разделить регулировку громкости звонка и уведомлений. Отсутствие такой возможности может очень раздражать, если вы не хотите вздрагивать от громкой мелодии звонка, но при этом пропускать входящие push тоже нежелательно.Теперь Google заявила, что «запрошенная функция» будет доступна в будущей сборке», правда не уточнила, в какой именно. Поскольку нововведение найдено и в 13, и в 14 версиях Android, кажется логичным, что оно появится в релизе их обеих. Функция настолько необходима, что некоторые вендоры уже реализовали её в оболочках своих смартфонов.