В Android наконец изменят функцию, которая бесит владельцев смартфонов много лет

Компания Google готовит небольшое, но очень нужное нововведение для Android. Об этом пишет 9to5Google.
Согласно источнику, речь идет о бета-версиях Android 13 QPR3 и Android 14. Эксперты обнаружили в коде этих сборок изменение, которое напрашивалось уже очень давно: пользователю наконец разрешат разделять уровень громкости звонка и уведомлений.
До сих пор в «чистом» Android 13 и более старых версий в настройках можно найти лишь четыре ползунка громкости: медиа, разговор, будильник и совмещенный для вызовов и уведомлений. Однако в современном мире звонки уходят в прошлое, уступая уведомлениям из соцсетей и мессенджеров; в связи с этим многие пользователи просили Google разделить регулировку громкости звонка и уведомлений. Отсутствие такой возможности может очень раздражать, если вы не хотите вздрагивать от громкой мелодии звонка, но при этом пропускать входящие push тоже нежелательно.
Теперь Google заявила, что «запрошенная функция» будет доступна в будущей сборке», правда не уточнила, в какой именно. Поскольку нововведение найдено и в 13, и в 14 версиях Android, кажется логичным, что оно появится в релизе их обеих. Функция настолько необходима, что некоторые вендоры уже реализовали её в оболочках своих смартфонов.
Смартфоны на Android и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides