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Дожили! В Android появилась реклама без возможности отключения
Александр Кузнецов —
Не секрет, что компания Google зарабатывает в основном на показе рекламы, и все мы привыкли к баннерам на сайтах и в мобильных приложениях. Скоро рекламы станет больше — Google планирует внедрить её в Android, и избежать её показа вряд ли удастся.
Как заметили ребята с 9To5Google, рекламные объявления начали появляться в магазине «Play Маркет» начиная с версии 33.0.17-21, которая пока доступна не всем пользователям. Реклама, к чести Google, не особо навязчивая — это всего лишь рекомендации, которые появляются под поисковой строкой до того как вы начнёте набирать текст. Таким образом в частности продвигаются игры Summoners War: Chronicles, Call of Duty Mobile Season 10 и Fishdom Solitaire.
Подсказки исчезают как только вы впишете первую букву в поисковой запрос, поэтому шустрые пользователи могут даже не заметить, что им что-то прорекламировали (а рекламодателям наверняка засчитаются показы). Примечательно, что игры, которые рекламируются через поисковую строку, не появляются в качестве рекомендованных в разделе рекомендаций непосредственно в «Play Маркете».
Отключить такой вид рекламы в Android не получится, поскольку блокировщики рекламы вряд ли способы блокировать рекомендации, выплывающие из поисковой строки. «Play Маркет» установлен на большинстве Android-смартфонов, и вряд ли производители смогут ограничить эти объявления в пользу тех, на которых они зарабатывают самостоятельно в обход Google.
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