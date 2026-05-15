В Android появилось «морозное стекло» — как в iOS 27, только более стильно
За несколько дней до открытия конференции I/O 2026 компания Google выпустила новую экспериментальную сборку операционной системы — Android Canary 2605. Обновление доступно для устройств Pixel 6 и более новых моделей и устанавливается через утилиту Android Flash Tool с полной очисткой данных. Как и прежде, разработчики предупреждают, что Canary-сборки «крайне экспериментальны и не рекомендованы для повседневного использования». Тем не менее, эта версия даёт возможность оценить направление дизайна, которое, вероятно, войдёт в стабильный релиз Android 17.
Ключевым изменением в Android Canary 2605 стало расширение использования эффектов размытия в системном интерфейсе. Полупрозрачные эффекты «стекла на морозе» теперь появляются на панели регулировки громкости в свёрнутом и развёрнутом виде, в меню питания и в контекстном меню рабочего стола, вызываемом длительным нажатием. При этом Google продолжает отрицать заимствование стилистики Liquid Glass от Apple. В компании поясняют, что их эффект мягче и диффузнее, он остаётся частью дизайна Material 3 Expressive, ориентированного на лёгкость и многослойность без потери индивидуальности.
Помимо новых визуальных эффектов, сборка содержит и другие доработки: журналисты заметили обновлённый интерфейс настроек даты и времени, а также страницу настроек поисковой строки на рабочем столе. Опция отключения виджета поиска в этой сборке не активна, однако её появление в интерфейсе говорит о том, что Google продолжает экспериментировать с кастомизацией.
Усиление эффекта размытия в интерфейсе связано не только с мобильными устройствами, но и с планами Google по созданию выпуску Googlebook. Полупрозрачные элементы интерфейса должны создать ощущение единства между разными типами устройств в общей экосистеме. При этом пользователи, которым такие эффекты не нравятся, могут отключить их через настройки.
