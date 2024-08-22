В Android появился противоугонный режим. Теперь смартфон точно не уведут

Александр



Компания Google добавила в свежую бета-сборку Android 15 режим Theft Detection Lock. Благодаря ему, смартфон блокируется, когда попадает в руки к постороннему человеку.

Противоугонный режим работает в связке с искусственным интеллектом. Нейросеть анализирует данные от гироскопа, акселерометра и других датчиков, а при выявлении аномалий, связанных у утерей или кражей смартфона, моментально блокирует экран, даже если он был разблокирован. Даже если вор выхватит смартфон из рук пользователя, он не сможет воспользоваться устройством.

Это нововведение появится не только в Android 15, но также станет доступно владельцам смартфонов с более старыми версиями Android — начиная с 10. Его повсеместное внедрение начнётся этой осенью.

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Комментарии

tellurian
+1680
tellurian
Как он поймёт аномалия или нет?
Сначала я шёл, потом побежал. Аномалия?
2 часа назад в 17:03
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