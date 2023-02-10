В Android появится долгожданное нововведение. На iOS такое в принципе невозможно

Александр

В выпущенной недавно первой бета-версии Android 14 обнаружено несколько нововведений, в том числе такое, которое до сих пор присутствовало лишь в сторонних прошивках. Пользователи могут клонировать приложения.

Благодаря этому нововведению, на смартфоне может быть две копии одного и того же приложения. А с разделением экрана получится пользоваться ими одновременно.

Возможность клонировать приложения не доступна в чистом Android, но реализована в некоторых прошивках (например, на смартфонах Xiaomi, Redmi и Poco). Кроме того, клонирование возможно с помощью специальных приложений (например, Island) и даже не требует root-доступа.

Клонировать приложения можно через соответствующий раздел в системных настройках. Эту функцию поддерживают не все приложения, а некоторые защищены от создания копий (например, почти все программы Google).



На iOS вряд ли стоит ожидать клонирование приложений — из-за сильных ограничений операционной системы и вероятных опасений Apple в том, что такая возможность негативно скажется на стабильности работы устройств. Кроме того, разработчики будут явно недовольны таким нововведением (оно, к примеру, позволило бы читерить в играх, играя сразу с двух аккаунтов). Клонирование не было реализовано даже с помощью джейлбрейк-твиков.

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Источник:
XDA Developers
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Комментарии

Bazily
+228
Bazily
Функция, нужная 0,5% всех пользователей))
Сегодня в 15:49
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tellurian
+5035
tellurian Bazily
Даже если 20-15%, это не так много в общей массе.
2 часа назад в 16:28
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