В Android появится долгожданное нововведение. На iOS такое в принципе невозможно

В выпущенной недавно первой бета-версии Android 14 обнаружено несколько нововведений, в том числе такое, которое до сих пор присутствовало лишь в сторонних прошивках. Пользователи могут клонировать приложения.



Благодаря этому нововведению, на смартфоне может быть две копии одного и того же приложения. А с разделением экрана получится пользоваться ими одновременно.



Возможность клонировать приложения не доступна в чистом Android, но реализована в некоторых прошивках (например, на смартфонах Xiaomi, Redmi и Poco). Кроме того, клонирование возможно с помощью специальных приложений (например, Island) и даже не требует root-доступа.



Клонировать приложения можно через соответствующий раздел в системных настройках. Эту функцию поддерживают не все приложения, а некоторые защищены от создания копий (например, почти все программы Google).







На iOS вряд ли стоит ожидать клонирование приложений — из-за сильных ограничений операционной системы и вероятных опасений Apple в том, что такая возможность негативно скажется на стабильности работы устройств. Кроме того, разработчики будут явно недовольны таким нововведением (оно, к примеру, позволило бы читерить в играх, играя сразу с двух аккаунтов). Клонирование не было реализовано даже с помощью джейлбрейк-твиков.

