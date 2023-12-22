В Android появится полезная штука, подсмотренная в iOS

Александр

Фото: Unsplash


В скором времени Android-смартфоны научатся сообщать пользователям о том, что пора нести их в ремонт на замену аккумулятора. Упоминание этой фичи было обнаружено в Android 14 в тестовой версии QPR2 Beta 2, но она пока неработоспособна.

До сих пор следить за здоровьем аккумулятора в Android-смартфоне можно было лишь с помощью сторонних приложений. Они анализируют, сколько заряда получает и расходует смартфон, сравнивают эти данные с номинальными значениями и на основе этого высчитывают, насколько аккумулятор деградировал в процессе эксплуатации.

Известно, что выдохшаяся батарея негативно влияет на работоспособности смартфона. Это не только сокращает время его автономной работы, но может приводить к аварийному выключению или перезагрузке, а также к нестабильной работе некоторых компонентов, что вызовет снижение производительности и подвисания ресурсоёмких приложений.

Пользователи iPhone могут следить за здоровьем аккумулятора с помощью специальной утилиты в системных настройках. С выпуском обновлённой версии Android такая же возможность появится у обладателей смартфонов на этой операционной системе — на специальной странице настроек будет показано, сколько процентов доступной ёмкости осталось в сравнении с тем, когда аккумулятор был новым. На основе этой информации пользователь может решать, нужно менять аккумулятор или нет.

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Комментарии

tellurian
+4710
tellurian
Главное правильно чтобы считала :)
13 минут назад
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