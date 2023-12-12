В Android приходит опция, которую владельцы iPhone никак не дождутся от Apple

Олег

Android

Фото: 9to5Google

Компания Google тестирует возможность скрывать приложения на смартфоне. Об этом пишет 9to5Google.

Согласно источнику, в свежей бета-версии Android 14 QPR2 обнаружены упоминания некоего «Частного пространства». Судя по описаниям функции, она позволяет пользователю скрыть некоторые приложения от глаз посторонних, и получать к ним доступ с помощью биометрии.

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Сейчас подобная возможность есть в оболочках Samsumg и OnePlus, но появление «Частного пространства» в нативном Android сделает функцию по-настоящему массовой. Отмечается, что вы сможете не просто убрать отдельные приложения в специальную панель, но и скрыть сам факт использования этой опции.

На iOS появилась возможность частично прятать иконки приложения, убирая их с рабочего стола, однако найти их довольно просто в библиотеке приложений или же через поиск Spotlight. Недавно Apple добавила в iOS защиту биометрией скрытых фотографий, но полное скрытие приложений так и остается для владельцев айфонов недоступным, хотя компания и делает огромный акцент на приватности. 

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Источник:
9to5Google
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Комментарии

+6
AID_000017.7032c55f45ed4404a3ad2023e8a87d71.2000
Ну если автор не может скрыть приложение на айфоне это не означает что их нельзя скрыть🤣🤣🤣🤣
час назад в 08:17
#
+53
horizon
Автор, и как же вы жить дальше будете без этой фишки. Срочно перейдите на ВеДроид...😉😎😂
час назад в 08:20
#
Dmitriy
+811
Dmitriy
Ну на андроидах различных вендоров этой фишке много лет. То, что гугл от всех отстает и лишь через годы тащит хорошие идеи от иных вендоров к себе, его не красит, да.
час назад в 09:07
#