В Android приходит опция, которую владельцы iPhone никак не дождутся от Apple

Фото: 9to5Google



Компания Google тестирует возможность скрывать приложения на смартфоне. Об этом пишет 9to5Google.



Согласно источнику, в свежей бета-версии Android 14 QPR2 обнаружены упоминания некоего «Частного пространства». Судя по описаниям функции, она позволяет пользователю скрыть некоторые приложения от глаз посторонних, и получать к ним доступ с помощью биометрии.







Сейчас подобная возможность есть в оболочках Samsumg и OnePlus, но появление «Частного пространства» в нативном Android сделает функцию по-настоящему массовой. Отмечается, что вы сможете не просто убрать отдельные приложения в специальную панель, но и скрыть сам факт использования этой опции.



На iOS появилась возможность частично прятать иконки приложения, убирая их с рабочего стола, однако найти их довольно просто в библиотеке приложений или же через поиск Spotlight. Недавно Apple добавила в iOS защиту биометрией скрытых фотографий, но полное скрытие приложений так и остается для владельцев айфонов недоступным, хотя компания и делает огромный акцент на приватности.