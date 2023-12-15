В Android-смартфонах появилась опция, которую давно ждут владельцы iPhone

Олег

Android vs iPhone


Компания Google разворачивает на Android-смартфонах новую функцию, которая позволяет включить специальный режим для ремонта устройства. Об этом пишет Gizmochina.

Согласно источнику, новый Repair Mode создан для того, чтобы без неудобств и беспокойств отдавать свой смартфон в ремонтную мастерскую. Чаще всего, при поломке телефона возникает дилемма: с одной стороны, мастерам нужно получить разблокированное устройство, чтобы проверить результаты своего ремонта, а с другой — никто не хочет, чтобы ремонтник ковырялся в его личных переписках и фотоальбомах.

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Google решила эту проблему просто и элегантно. Теперь при поломке смартфона достаточно перевести его в режим Repair Mode, который создает безопасное пространство на вашем смартфоне. Доступ ко всем вашим личные данные (фото, сообщения, звонки, файлы) блокируется, при этом мастера могут спокойно протестировать все функции смартфона.

В первую очередь опция разворачивается на смартфонах Google Pixel под управлением Android 14. Вполне возможно, что в будущем она придет и на другие устройства, ведь Repair Mode по сути является частью системы.

Владельцы iPhone знают, что перед сдачей в ремонт сотрудники сервиса всегда просят снять пароль и выключить «Локатор». В сети периодически появляются истории о людях, которые обнаруживали свои личные фото в общем доступе после ремонта их айфона. Поэтому Apple давно пора задуматься об аналогичном режиме для ремонта в iOS. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

kardigan
+3305
kardigan
Очень полезная функция. Ремонт действительно требует манипуляций на смарте, дабы защитить данные.
Думаю Apple «слижет» это для нас.
2 часа назад в 16:06
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Hello!
+636
Hello! kardigan
Вы что, они же переосмысливает 😁
46 минут назад
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