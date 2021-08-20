Сайт XDA Developers выяснил, что Google готовит крупное обновление браузера Chrome для смартфонов. Нововведения, которые добавит компания, будут поддерживаться только устройствами на базе Android 12, но в дальнейшем могут появиться и на более ранних версиях операционной системы.



В Chrome появится поддержка функции Multi Instance. Она позволяет запускать браузер сразу в двух окнах при разделении экрана на две части. Эта возможность на некоторых Android-смартфонах есть и сейчас, но она усложнена и работает с сильными ограничениями.







При запуске режима разделения экрана в Chrome появится кнопка для запуска нового окна. В этом окне могут быть сгруппированы вкладки для быстрого переключения (точно так же, как они группируются сейчас).



Оба окна Chrome будут отображаться на экране многозадачности как отдельные приложения. Давние пользователи Android могут помнить, что в старых версиях операционной системы (вплоть по Android 5.0) каждая вкладка отображалась на этом экране отдельно, что упрощало переключение между ними, но засоряло многозадачность. Начиная с Android 6.0 переключаться между вкладками можно только в самом Chrome.



На сайте, где разработчики Chrome обсуждают развитие проекта, указано, что функция Multi Instance будет поддерживаться в Android 12. Опробовать её можно уже сейчас, для этого требуется смартфон с бета-сборкой Android 12 и тестовой версией Chrome 93 (Beta, Dev и Canary).







