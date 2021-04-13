К фотографиям можно применять «суперфильтры» — эффекты, которые создаются с помощью систем машинного обучения в зависимости от различных параметров и особенностей фотографии.

Доступен фильтр «Небо» для обработки пейзажей.

К портретным фотографиям, снятым без эффекта размытия на смартфонах, лишённых датчиков глубины, можно применять фильтры Portrait Blur и Portrait Light, которые выделяют лицо, добавляют регулируемый эффект освещения и размывают фоновое изображение.







Компания Google реализовала новые возможности в приложении «Google Фото». Ранее они появились на iOS, а теперь пользоваться ими могут обладатели устройств на базе Android.В «Google Фото» теперь есть продвинутый редактор видео, который помогает создавать качественные и эффектные видео даже новичкам без использования сложного и навороченного ПО. Этот редактор позволяет обрезать и поворачивать видео, стабилизировать изображение, менять перспективу, накладывать фильтры, а также регулировать яркость, контрастность, насыщенность и прочие параметры. Всего в утилите доступно более трёх десятков различных инструментов и опций.Обладателям платной подписки Google One будет открыт доступ к возможностям «Google Фото», которого до этого являлись эксклюзивами для смартфонов Google Pixel:Чтобы воспользоваться всеми этими нововведениями, нужно обновить «Google Фото» до самой свежей версии.