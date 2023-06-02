В Antutu рассказали, с каким Android-смартфоном можно сэкономить без страданий

Олег

Android


Разработчики Antutu опубликовали рейтинг самых популярных Android-смартфонов по соотношению «цена-мощность». Об этом пишет «Лайфхакер».

Antutu — это популярный бенчмарк, который измеряет производительность различных гаджетов. Его разработчики традиционно выявляют наилучшие модели Android-смартфонов по соотношению цены и производительности. В любом из рейтингов победитель будет оптимальным выбором, «золотой серединой».

Что касается бюджетного сегмента, то на текущий момент 2023 года самым лучшим выбором по версии Antutu будет OnePlus Ace. Именно с этим смартфоном покупатель сможет больше всего сэкономить, не ущемляя себя в мощности «железа».

Antutu

На втором месте с незначительным отрывом расположился iQOO Neo 7 SE, а чуть дальше от него — realme GT Neo5 SE. Далее следуют четыре модели Redmi (Note 12 Turbo, K60E, Note 11T Pro+ и K50).

Что касается рейтинга «до 35 000 рублей», то здесь победителем стал Redmi R60, а в категории «до 45 000 рублей» лучшим назвали Meizu 20, на втором и третьем местах расположились iQOO Neo 8 Pro и iQOO 11.

Исследователи не обошли вниманием флагманы и субфлагманы. В рейтинге «до 57 000 рублей» (до 5 000 юаней) победителем стал Meizu 20 Pro, а в категории без потолка цены на первое место вышел Nubia Red Magic Pro+. 

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Источник:
Лайфхакер
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