В Antutu рассказали, с каким Android-смартфоном можно сэкономить без страданий

Разработчики Antutu опубликовали рейтинг самых популярных Android-смартфонов по соотношению «цена-мощность». Об этом пишет «Лайфхакер».Antutu — это популярный бенчмарк, который измеряет производительность различных гаджетов. Его разработчики традиционно выявляют наилучшие модели Android-смартфонов по соотношению цены и производительности. В любом из рейтингов победитель будет оптимальным выбором, «золотой серединой».Что касается бюджетного сегмента, то на текущий момент 2023 года самым лучшим выбором по версии Antutu будет OnePlus Ace. Именно с этим смартфоном покупатель сможет больше всего сэкономить, не ущемляя себя в мощности «железа».На втором месте с незначительным отрывом расположился iQOO Neo 7 SE, а чуть дальше от него — realme GT Neo5 SE. Далее следуют четыре модели Redmi (Note 12 Turbo, K60E, Note 11T Pro+ и K50).Что касается рейтинга «до 35 000 рублей», то здесь победителем стал Redmi R60, а в категории «до 45 000 рублей» лучшим назвали Meizu 20, на втором и третьем местах расположились iQOO Neo 8 Pro и iQOO 11.Исследователи не обошли вниманием флагманы и субфлагманы. В рейтинге «до 57 000 рублей» (до 5 000 юаней) победителем стал Meizu 20 Pro, а в категории без потолка цены на первое место вышел Nubia Red Magic Pro+.