В App Store бесплатно отдают незаменимое приложение для владельцев Smart TV. Успевайте!
Производители «умных» телевизоров далеко не всегда заморачиваются удобными и функциональными мобильными приложениями для них. А управлять всеми смарт-функциями с пульта не всегда удобно. К счастью, сторонние разработчики выпускают универсальные утилиты для управления Smart TV.
Одно из таких приложений сейчас предлагается с бесплатным пожизненным доступом в российском сегменте App Store — это Unimote. Оно настраивается в несколько нажатий и поддерживает большинство смарт-телевизоров с подключением к Wi-Fi.
После первого запуска утилита попросит включить ваш ТВ и подключить его к той же сети Wi-Fi, что и смартфон. Выдайте разрешение на поиск устройств в локальной сети и телевизор обнаружится автоматически. Разрешите подключение на самом ТВ, после чего вам будет доступен полный набор функций: управление контентом, голосовой поиск, трекпад, клавиатура и настройки телевизора. Доступно также управление голосом через Siri или же скриптами «Быстрых команд» iOS.
Приложение платное, но прямо сейчас действует акция — пожизненный доступ за 0 рублей. Чтобы его получить, выберите соответствующий пункт как на скриншоте и подтвердите транзакцию. Редакция проверила работоспособность приложения и бесплатной подписки. Срок действия акции неизвестен, поэтому лучше поторопиться.
Комментарии ()
Забрал попробую со смарт проектором своим
Сегодня в 14:43
Ответить#